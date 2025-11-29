【ルイ·ヴィトン新作ウォレット】フローズンオーキッドカラーで華やかに！

ルイ·ヴィトンから新作のウォレットとレザーグッズが登場！今シーズンは鮮やかなフローズンオーキッドカラーでアップデートされ、シグネチャーのモノグラム·アンプラントレザーやモノグラム·キャンバスに新しい魅力をプラス。特に、コンパクトで使いやすい「ポルトフォイユ·リサ」や「カードケース ポルト カルト·ロミー」などがラインアップ。毎日のスタイルに華やかさをプラスしてくれます♡

フローズンオーキッドで華やかなウォレット

ポルトフォイユ·リサ

ルイ·ヴィトンの新作ウォレットは、鮮やかなフローズンオーキッドカラーでアップデートされ、華やかさとエレガントさを兼ね備えています。

「ポルトフォイユ·リサ」はコンパクトなデザインながら、4つのカードスロットと複数のポケットを備え、実用性も抜群。ゴールドの金具が高級感を引き立て、上品な仕上がりです。

価格は97,900円（税込）で、ちょっとした贅沢を楽しめるアイテムです。

高級感溢れる「ポルトモネ·ロザリ」

ポルトモネ·ロザリ

オーキッドカラーが特徴的なコインケースです。シンプルでエレガントなデザインながら、2つのカードスロットとポケットを備え、使い勝手も抜群。

ゴールドカラーのスナップボタンが高級感を漂わせ、貴重品をしっかりと守ります。価格は71,500円（税込）で、日常使いにもぴったりなアイテムです。

実用性とデザイン性を兼ね備えたカードケース

カードケース ポルト カルト·ロミー

カードケース ポルト カルト·ロミー

「カードケース ポルト カルト·ロミー」は、モノグラム·アンプラントレザーとフローズンオーキッドカラーを組み合わせた、上品なカードケース。

3つのカードスロットと2つのポケットがあり、収納力にも優れています。ゴールドの金具で仕上げられ、シンプルでありながら洗練されたデザインが魅力。

価格は77,000円（税込）。シックでカラフルなデザインは、どんなコーディネートにも合わせやすいです。

ルイ·ヴィトンのフローズンオーキッドカラーで魅力倍増！



今シーズンのルイ·ヴィトン新作ウォレットは、フローズンオーキッドカラーを取り入れ、シグネチャーのレザーに新たな魅力を加えています。

どのアイテムも、ゴールドの金具が高級感を引き立て、洗練された雰囲気に仕上げられています。

コンパクトで使いやすく、普段使いにぴったりなアイテムが揃っています。ルイ·ヴィトンならではの品質とデザインを楽しみながら、エレガントな日常を演出してみてください♡