俳優板垣李光人（23）が、28日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。笑福亭鶴瓶（73）から、母親が作る料理に対してツッコミを入れられた。

鶴瓶は板垣の両親を取材し、「バルサミコ酢で作る酢豚ってなんやねん」とイジった。板垣は「バルサミコ酢の…酢豚…」と笑いが止まらなかった。鶴瓶は「食ったことないわ。酢豚でええやんけ。どこで覚えたんや。バルサミコ酢の酢豚て、その年でそんなん知らんわ」と“バ”を巻き舌で言い、板垣を笑わせた。

Kis−My−Ft2藤ケ谷太輔（38）が「それ（酢豚）が一番好きですか？」と聞くと、板垣は「それもおいしいんですけど、パエリアとかも作ってくれるんですよ」と答えた。鶴瓶は「家でオカンがパエリア作るの？」と驚き「パエリアって、焼きメシのあれか」と聞き返した。藤ケ谷は「（板垣の母が）すごいですね、ジャンルがね。もちろん和食もそうだし中華とか」と板垣の母が作るオシャレな料理に感心した。

鶴瓶は「1人で自分も作るの？」と板垣に聞くと、板垣は「たまにですけど」と答え、オシャレな料理だと自身で察した様子で「ボンゴレビアンコ」と笑いながら答えた。

鶴瓶は「“ボ”ンゴレビアンコ…なんや」とわからない様子で、藤ケ谷は「俺もボンゴレ好きなんですよ」と共感した。

鶴瓶が「具体的に言って、ボンゴレってなんやの」と聞くと、板垣は「アサリのパスタです」と答えた。鶴瓶は「アサリのパスタでええやんけ！」とつっこんだ。