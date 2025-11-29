サンドウィッチマン伊達みきお（51）が29日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に生出演。米大リーグでプレーし、楽天への加入が決まった前田健太投手と電話で会話したことを明かした。

伊達が「我が楽天イーグルスがですね、日米通算165勝の右腕前田健太投手の獲得を発表しました。11年ぶりの日本球界復帰ということでね」と伝えた上で「実は公に発表になる前にマエケンさんからね、電話をいただきました」と話した。

伊達は「お世話になりまーす、って。お世話になります、って別に僕、楽天球団の人じゃないですよ」と話すと、相方の富澤たけしは「でも（電話は）くるんだ」とツッコミを入れた。伊達は「広島カープ時代に何回かご飯を食べたり、あと絵心ない芸人で『アメトーーク！』で一緒に出てたりとかしてたんでね」と話した。

富澤が「絵心ないグッズとか出るんじゃないですか」と応じた。伊達は「あー、出るかもね。マエケン投手の絵描いたTシャツとかね」と語ると、富澤は「オマエとの絵心ない対決も仙台の番組であるでしょう」と伊達VSマエケンの対決構図まで描いていた。

伊達は「で『あんまり、（楽天の選手を）知らないんです』なんて話をしたりして」と話すと、富澤も「セ・リーグとパ・リーグでしたからね」と応じた。伊達は前田の言葉として「藤井選手とご飯食べて自主トレしたぐらいですかね、って」と楽天のサウスポー藤井聖投手との交流について話したことを明かした。

さらに伊達は「楽天のユニホーム似合うんじゃないですかね」と話すと富澤は「もともと、広島？」と疑問形で問いかけ、伊達は「広島カープに戻るんだとばっかり思っていたから」と話した。