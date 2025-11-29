カンテレの谷元星奈アナウンサー（30）が、29日放送のカンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。改めて結婚を報告した。

谷元アナは11月22日、自身のインスタグラムで結婚を報告。自筆で「私事で大変恐縮ですが この度結婚することになりました。これからも皆さまへの感謝の気持ちを忘れることなくより一層 目の前の仕事に真摯に向き合い 邁進して参ります。今後とも どうぞよろしくお願い致します」と便箋に記していた。

この日の番組の冒頭で、MCのフリーアナウンサー石井亮次（48）が「谷元ちゃんが、なんと結婚しました！」と紹介すると、谷元アナは「すみません、恐縮です。先週の金曜日に結婚しまして、土曜日に発表させていただきました」と改めて報告。

ゲストコメンテーターの鈴木おさむ氏（53）が「お祝い持ってこなかった！」と驚き、「いくらほしいですか？」と質問。谷元アナは「家1軒分で…」と返して笑いを誘った。

谷元アナがインスタグラムで結婚を発表した際には、書道八段の腕前の美文字が話題に。石井が「めちゃくちゃ字がキレイやないか、ということで…」と言及し、谷元アナは「結婚よりも、字がうまいか下手かの論争でヤフコメが盛り上がって…」と苦笑い。「頑張りますので、引き続きよろしくお願いします」と頭を下げた。

また、石井が谷元アナのお相手について「一般の方で、身長が（谷元アナより）40センチ高い。そこまでの情報は得ております」と明かすと、谷元アナは「190センチの男性です」と笑い、鈴木氏が「デカい！」と感心していた。