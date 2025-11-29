グルメが充実していると思う「つくばエクスプレスの駅」ランキング！ 2位「秋葉原」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
つくばエクスプレス沿線には、便利さだけでなく個性豊かな街並みや独自の魅力が息づく駅が点在しています。日常をもっと心地よくしてくれる理想の駅は、どこにあるのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年11月14〜17日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、グルメが充実していると思うつくばエクスプレスの駅に関するアンケートを実施しました。その中から、「グルメが充実していると思う」つくばエクスプレスの駅ランキングの結果をご紹介します。
2位：秋葉原／66票東京都千代田区にある秋葉原駅は、都心部に位置し、多様な飲食店が集まっています。特にラーメン激戦区としても知られ、個性的なカフェや大衆的な居酒屋も多いことから、幅広いジャンルのグルメを楽しめる点が「グルメが充実している」という評価につながりました。食の多様性が大きな魅力です。
回答者からは「以前秋葉原が勤務地でしたが、ランチでお店に全く困らないくらい、手頃な価格帯の飲食店が溢れていたから」（20代男性／埼玉県）、「電気街と観光客向け飲食店多数で、ラーメン・カフェ・チェーン店・B級グルメまで豊富です」（20代男性／福井県）、「趣向を凝らした名物料理やパン、スイーツなどもあって買い物と同時に楽しめるから」（70代女性／香川県）といった声が集まりました。
1位：浅草／127票東京都台東区にある浅草駅が、2位の秋葉原を大きく引き離して1位となりました。雷門や浅草寺といった観光名所が多く、老舗の和菓子店や天ぷら、うなぎなどの伝統的な日本食の名店がそろっている点が圧倒的な評価を受けました。下町ならではの大衆的なグルメから高級店まで、歴史に裏打ちされた食文化の深さが魅力です。
回答者からは「和食から洋食まで幅広い飲食店があり、食べ歩きも楽しめるほどグルメの選択肢が豊富だから」（30代女性／富山県）、「観光地なのでおいしい食べ物屋さんがたくさんある」（40代男性／兵庫県）、「老舗の和食店や多国籍料理店が多く、観光客向けの美味しいお店も豊富にあるため、グルメが充実していると思います」（20代女性／三重県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)