『ズートピア2』ナムコ限定景品登場！ 幼少期姿のジュディ＆ニックが“寝そべりぬいぐるみ”に
映画『ズートピア2』公開を記念したキャンペーン「映画『ズートピア2』 in ナムコキャンペーン」が、12月5日（金）〜2026年1月18日（日）の期間、全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン（以下ナムクレ）」で開催される。
【写真】赤いほっぺがかわいいニックのぬいぐるみも！ 限定景品ラインナップ
■「ナムコ」限定特典も用意
今回開催されるのは、大ヒットディズニー映画『ズートピア』待望の続編公開を記念した、ナムコ限定景品などが登場するキャンペーン。
景品には、ジュディ・ホップスやニック・ワイルドの幼少期姿がかわいい大きな寝そべりぬいぐるみと、お出かけにもぴったりなマスコットが用意される。
また期間中、対象のクレーンゲーム機に500円を投入、または「ナムクレ」の対象ブースにて500ナムクレポイントを利用ごとに、「オリジナルステッカー（全10種）」をランダムで1つプレゼント。加えて、「ナムコポイントアプリ」で対象店舗をフォローして映画『ズートピア2』の映画半券をスタッフに提示すると、「ポストカード（全1種）」が1枚もらえる。
なお、いずれの特典も数量限定のため、なくなり次第終了となる。
【写真】赤いほっぺがかわいいニックのぬいぐるみも！ 限定景品ラインナップ
■「ナムコ」限定特典も用意
今回開催されるのは、大ヒットディズニー映画『ズートピア』待望の続編公開を記念した、ナムコ限定景品などが登場するキャンペーン。
また期間中、対象のクレーンゲーム機に500円を投入、または「ナムクレ」の対象ブースにて500ナムクレポイントを利用ごとに、「オリジナルステッカー（全10種）」をランダムで1つプレゼント。加えて、「ナムコポイントアプリ」で対象店舗をフォローして映画『ズートピア2』の映画半券をスタッフに提示すると、「ポストカード（全1種）」が1枚もらえる。
なお、いずれの特典も数量限定のため、なくなり次第終了となる。