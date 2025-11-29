¥·¥ó¥¯¤«¤é¿·¤·¤¤À¸Ì¿¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¤È¤é¤¨¤¿Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Î¼«¾Î­à¥×¥í±ø¥Ù¥¤¥ä¡¼­áºùÌÚÍ£°á(X@yui_wonchan¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡Ö¥Ì¥á¥Ã¤ÈÄç»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤«¤â¤Í¡×

¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Öwonder channel¡×¤ÎºùÌÚÍ£°á¤¬X¤ò¹¹¿·¡£±øÉô²°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿­àÀ¸Ì¿ÂÎ­á¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¥×¥í±ø¥Ù¥¤¥ä¡¼¤Î»ä¡¢ ¥·¥ó¥¯¤Ë¿·¤·¤¤À¸Ì¿¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»ö¤â¤¢¤ë¤è¡£¤ß¤ó¤ÊÉô²°åºÎï¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡Âº·É¡×¤È¡¢¥·¥ó¥¯¤ÎÇÓ¿å¹Â¤«¤é²ê¤ò½Ð¤¹Ææ¿¢Êª¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ºùÌÚ¤Ï26Æü¤Ë¡Ö»ä¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¡£¤¤¤Ä¤â¤³¤³¤Ç¿²¤Æ¤ë¡×¤È¡¢¿©¤Ù¤¿¤¢¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÊÛÅö¤ä¥¢¥¤¥¹¤ÎÍÆ´ï¡¢¤ª²Û»Ò¤ÎÂÞ¤Ê¤É¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£·å°ã¤¤¤Î±øÉô²°¤Ö¤ê¤ËSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÀ¤µªËö¤À¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê´Ä¶­¤Ç¤âÀ¸¤­¤ë¶¯¤µ¤ò³Ø¤Ù¤ë¤Í¡×¡Ö¤â¤Ï¤äÀ¸Ì¿ÁÏÂ¤¤Î½÷¿À¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÁÝ½ü¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö°é¤Ã¤Æ¤ë¤¾¤¤¡¢¶ô¤¨¤ë¤«¤Ê¡×¡Ö¥°¥íÃí°Õ¡×¡Ö¥Ì¥á¥Ã¤ÈÄç»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤«¤â¤Í¡×¡ÖÀ¸Ì¿¤Î¿ÀÈë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£​​​​​​​

 