¡Ö¥Ì¥á¥Ã¤ÈÄç»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤«¤â¤Í¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Öwonder channel¡×¤ÎºùÌÚÍ£°á¤¬X¤ò¹¹¿·¡£±øÉô²°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿àÀ¸Ì¿ÂÎá¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥×¥í±ø¥Ù¥¤¥ä¡¼¤Î»ä¡¢ ¥·¥ó¥¯¤Ë¿·¤·¤¤À¸Ì¿¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»ö¤â¤¢¤ë¤è¡£¤ß¤ó¤ÊÉô²°åºÎï¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡Âº·É¡×¤È¡¢¥·¥ó¥¯¤ÎÇÓ¿å¹Â¤«¤é²ê¤ò½Ð¤¹Ææ¿¢Êª¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºùÌÚ¤Ï26Æü¤Ë¡Ö»ä¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¡£¤¤¤Ä¤â¤³¤³¤Ç¿²¤Æ¤ë¡×¤È¡¢¿©¤Ù¤¿¤¢¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÊÛÅö¤ä¥¢¥¤¥¹¤ÎÍÆ´ï¡¢¤ª²Û»Ò¤ÎÂÞ¤Ê¤É¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£·å°ã¤¤¤Î±øÉô²°¤Ö¤ê¤ËSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÀ¤µªËö¤À¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤âÀ¸¤¤ë¶¯¤µ¤ò³Ø¤Ù¤ë¤Í¡×¡Ö¤â¤Ï¤äÀ¸Ì¿ÁÏÂ¤¤Î½÷¿À¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÁÝ½ü¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö°é¤Ã¤Æ¤ë¤¾¤¤¡¢¶ô¤¨¤ë¤«¤Ê¡×¡Ö¥°¥íÃí°Õ¡×¡Ö¥Ì¥á¥Ã¤ÈÄç»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤«¤â¤Í¡×¡ÖÀ¸Ì¿¤Î¿ÀÈë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£