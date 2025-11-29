¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ!ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë´é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¡×à·ãÊÑá70ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä«¥É¥éÇÐÍ¥¡¢ÇòÈ±»Ñ¤Î¿·ºî±Ç²è¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡Ö¤¦¤¨¤¨¤¨!!!¡×¡Ö´°Á´¤ËÊÌ¿Í¡×¡ÖÌò¼Ô¤Ã¤Æ¤¹¤²¤§¡Ä¡×¤ÎÀ¼
ËË¤«¤é³Ü¤Þ¤ÇÇòÉ¦¤ÇÊ¤¤ï¤ì¡Ä
¡¡Ì¾ºîÄ«¥É¥é¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉ×Ìò¤òÌ³¤á¤¿ÇÐÍ¥¤¬70ºÐ¤Ë¡Ä¡£±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇòÈ±¤ÎºÇ¿·»Ñ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Íµ¤Ì¡²è¤Î¼Â¼Ì²½±Ç²è¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡×(2026Ç¯3·î13Æü¸ø³«)¤Î¸ø¼°X¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ô¢Â¼È»(¤¯¤Ë¤à¤éŽ¥¤¸¤å¤ó)¡£
¡¡¡ÖÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø¥Ã!!»§Ëà¤¬À¸¤ó¤ÀÂ©»ÒÁÛ¤¤¤Î³¤·³¾¯¾!!¸ñÅÐ²»Ç·¿Ê¤ÎÉã¤¬¡¢¤È¤¦¤È¤¦¤ªÌÜ¸«¤¨¥Ã!!¡×¤ÈŽ¤¸ñÅÐÊ¿ÆóÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ëÔ¢Â¼¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ËË¤«¤é³Ü¤Þ¤ÇÇòÉ¦¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿·³Éþ»Ñ¤ÎÔ¢Â¼¤¬ÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ!Ô¢Â¼È»¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë!ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤³¤ó¤Ê´é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è!Ã¯!?Ã¯¤Ê¤Î!?¡×¡ÖÇòÉ¦¡Ü¥á¥¤¥¯¤Ç´°Á´¤ËÊÌ¿Í¤¸¤ã¤ó¡Ä»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÌò¼Ô¤Ã¤Æ¤¹¤²¤§¡Ä¥á¥¤¥¯¤Ã¤Æ¤¹¤²¤§¡Ä¡×¡Ö¤¦¤¨¤¨¤¨¤¨!!!¤Þ¤µ¤«¤ÎÄ¶Âç¸æ½êÇÐÍ¥!!!¤½¤·¤Æ¥á¥¤¥¯¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¹¤®¤ÆÔ¢Â¼¤µ¤ó¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¤Î¥á¥¤¥¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Îµ»½Ñ¤ËËèÅÙ¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö»ä¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÔ¢Â¼¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Ô¢Â¼¤Ï¡¢2006Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö°ò¤¿¤³¤Ê¤ó¤¤ó¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉ×¡¦ÆÁ±Ê·ò¼¡Ïº¤ò¹¥±é¤·¤¿¤Û¤«¡¢11Ç¯¤Î¡Ö¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É8ºî¤ÎÄ«¥É¥é¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£