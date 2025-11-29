佐渡市で、来年の干支・午（うま）をかたどった縁起物作りが始まりました。



佐渡市羽茂大崎にある廃校を活用したアトリエ。陶芸家・葛原正巳さんは佐渡に古くから伝わる土人形をアレンジして、毎年この時期に新年の干支をテーマにした土鈴を作っています。成形した粘土を素焼きにして、こまやかな表情や模様を筆で描きます。葛原さんの手によって、素朴な色合いのかわいらしい馬が次々に生み出されていきました。



■葛原さん

「見てくれた人がほっとしてくれたら、それでいいかなって感じかな」



土鈴作りは来月中旬まで続き、佐渡金山や佐渡市内の民芸品店の店頭に並びます。