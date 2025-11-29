グレース・リチャードソンさん（20）。ミス・イングランド2025に選ばれた/Miss England

ロンドン（CNN）英国で行われたミス・イングランドのコンテストでこのほど、ミュージカルを専攻する学生グレース・リチャードソンさん（20）が、同性愛を公表している女性として初めて栄冠に輝いた。

ウォルバーハンプトンで27日に開催されたセレモニーで戴冠したリチャードソンさんはCNNの取材に、ミス・イングランドに選ばれて「信じられないほど力をもらっている」と感慨を語った。

「折れない心と決意さえあれば、夢をかなえることは本当に可能なんだと自分の中で証明された」とリチャードソンさん。

「このプラットフォームを駆使して世界を変え、若い世代に勇気を与える機会を手にしているのだと意識すると、これまでになく心強く感じる」と言い添えた。

コンテストの間、自分のセクシュアリティーに触れないことも考えていたというリチャードソンさんだが、各参加者が審査員と行う面接の中でこの話題を出すことに決めた。

「困難を乗り越えた経験について聞かれ、真っ先に思い浮かんだのがカミングアウトのことだった」

「これは私の過去の大きな一部。あの瞬間、私の人としての成長を審査員に共有したいと思った。私たち一人ひとりを特別な存在にしているのはこういう物語なのだから、ひた隠しにする必要はない」

自分がセクシュアリティーをオープンにしたことで、「恐る恐る生きるのではなく、声を上げて前向きなインパクトを生み出していこうとする女性が増えるきっかけになれば」とリチャードソンさんは語る。

「実際にはセクシュアリティーは、ミス・イングランドとしての私の役目とは直接関係ない。それでも私がオープンに語れば、同性愛者の女性が私のような役を担うのがもっともっと普通のことになっていく」

「私の物語を公にすれば、『自分のことを誇りに思っている』というメッセージが伝わるのは分かっていた。私にとっては、ミス・イングランドへの道を歩み始める前からこれが大切なことだった」

リチャードソンさんは来年、ミス・ワールド世界大会に出場する見通しだ。