¡ÚµþÅÔ¡Û·úÃÛ¤È¤·¤Æ¤ÎÈþ¤·¤µ¤â³ÊÊÌ¡ª ¡Ö¥¢¥µ¥Ò¥°¥ë¡¼¥×Âç»³ºê»³ÁñÈþ½Ñ´Û¡×
¡ÚÃÛ100Ç¯°Ê¾å¡ª¡ÛÂç¼Â¶È²È¼«¤é¤¬Àß·×¡¦´Æ½¤¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÍýÁÛ¤Î½»Âð
ÂçÀµ¸µÇ¯¡Ê1912¡Ë¡¢Å·²¦»³¤ÎÃæÊ¢¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê»³Áñ¤Î·úÃÛ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àß·×¤ò´Æ½¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´ØÀ¾¤Ç¤â»ØÀÞ¤ê¤Î»ñ»º²È¡¦²Ã²ìÀµÂÀÏº»á¡£¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢ÂçÆüËÜ²Ì½Á¡Ê¸å¤Î¥Ë¥Ã¥«¥¦¥ð¥¹¥¡¼¡Ë¤ÎÁÏÀß¤Ë¤â»²²è¤·¤¿Âç¼Â¶È²È¤Ç¤·¤¿¡£²Ã²ì»á¤Ï¼ã¤¤º¢¡¢²¤½£Î±³Ø¤òÄÌ¤¸¤ÆÅö»þºÇÀèÃ¼¤À¤Ã¤¿À¾ÍÎ¤ÎÀ¸³èÍÍ¼°¤òÂÎ¸³¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¤½¤ÎÍýÁÛÅª¤ÊÀ¸³è¤ò¼ÂÁ©¤·¤è¤¦¤È¡¢¼«¤é·úÊª¤äÄí±à¤ÎÀß·×¤Ë·È¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ìó20Ç¯¤â¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿±Ñ¹ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»³Áñ¤Ï¡¢Å·²¦»³¤Î¼«Á³¤ÈÈþ¤·¤¯Ä´ÏÂ¤¹¤ëÍýÁÛÅª¤Ê½»¤Þ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀµ»þÂå¤«¤é¾¼ÏÂ½é´ü¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÍÎÉ÷·úÃÛ¤È¤·¤Æ¤ÎÊ¸²½Åª²ÁÃÍ¤â¹â¤¯¡¢Ê¿À®16Ç¯¡Ê2004¡Ë¤Ë¤ÏËÜ´Û¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë6¤Ä¤Î·úÂ¤Êª¤¬¹ñ¤ÎÊ¸²½ºâÅÐÏ¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã²ì»á¤¬ÃÛ¤¤¤¿Ì´¤Î½»¤Þ¤¤¤Ï¡¢»á¤ÎË×¸å¡¢¿ô´ñ¤Ê±¿Ì¿¤ò¤¿¤É¤ê¤Þ¤¹¡£´öÅÙ¤«Å¾Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢Ê¿À®¸µÇ¯¡Ê1989¡Ë¤Ë¤ÏÂçµ¬ÌÏ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·úÀß¤Î¤¿¤áÏ·µà²½¤·¤¿·úÊª¤ò¼è¤ê²õ¤¹·×²è¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ò¸«¤«¤Í¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍ»Ö¤¬ÊÝÂ¸±¿Æ°¤òÅ¸³«¡£µþÅÔÉÜ¤äÂç»³ºêÄ®¤â¡¢¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë·úÊªÊÝÂ¸¤Î¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤òÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤ÎÁ°¿È¡¢Ä«ÆüÇþ¼ò³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸½¥¢¥µ¥Ò¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Î½éÂå¼ÒÄ¹»³ËÜàª»°Ïº»á¤Ï¡¢²Ã²ì»á¤È¿¼¤¤¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¿ÍÊª¡£²Ã²ì»á¤Ï¤½¤ÎÈÕÇ¯¤Ë¡¢¥Ë¥Ã¥«¥¦¥ð¥¹¥¡¼¤Î³ô¤ò»³ËÜ»á¤ËÂ÷¤·¤¿¤Û¤É¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã²ì»á¤È»³ËÜ»á¤Î¸òÎ®¤¬»þÂå¤ò·Ð¤Æ¿·¤¿¤Ê±ï¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¿À®8Ç¯¡Ê1996¡Ë¡¢Âç»³ºê»³Áñ¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê½¤Á¶¤ò·Ð¤Æ¡Ö¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ëÂç»³ºê»³ÁñÈþ½Ñ´Û¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èþ¤·¤¤¼«Á³¤ËÊú¤«¤ì¤¿´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡¢»³ËÜ¤¬»Ù±ç¤·¤¿Ì±éº±¿Æ°¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëºîÉÊ¤ä¡¢°õ¾ÝÇÉ¤Îµð¾¢¥¯¥í¡¼¥É¡¦¥â¥Í¤Î·æºî¡Ô¿çÏ¡¡ÕÏ¢ºî¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¡£º£¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»³Áñ1³¬¡Û»Ü¼ç¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¶õ´ÖÈþ¤Ë´¶Æ°¡ª
Èþ½Ñ´Û¤Ï¡¢Ìó5500Ö¤Î¹Âç¤ÊÄí±àÆâ¤Ë¡¢ËÜ´Û¤ÎÂ¾¡¢°ÂÆ£ÃéÍº»á¤¬Àß·×¤·¤¿¡ÖÃÏÃæ¤ÎÊõÀÐÈ¢¡×¤ä¡ÖÌ´¤ÎÈ¢¡×¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤ÏÁáÂ®¡¢ËÜ´Û¤ò¸«³Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²Ã²ì»á¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¦¥£¥ó¥¶¡¼¾ë¤«¤éÄ¯¤á¤¿¥Æ¥à¥ºÀî¤ÎÎ®¤ì¤Îµ²±¤ò¤¿¤É¤ê¡¢ÌÚÄÅÀî¡¢±§¼£Àî¡¢·ËÀî¤Î»°Àî¤¬¹çÎ®¤¹¤ëÂç»³ºê¤ËÍýÁÛ¤Î½»¤Þ¤¤¤òµá¤á¤Æ»³Áñ·úÃÛ¤ËÃå¼ê¡£Åö»þ¤Î»³Áñ¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎËÜ´Û¸¼´Ø¥Û¡¼¥ëÉôÊ¬¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¸«¤¿Ãº¹ÛÉ×¤Î²È¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³Áñ¤Î1³¬¤Ç¤¼¤Ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸«³Ø¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢²Ã²ì»á¤¬¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿µìµï´Ö¡Ê¸½»³ËÜµÇ°Å¸¼¨¼¼¡Ë¡£¸½ºß¤Ï¡¢Ì±éº±¿Æ°¤ËÇ®¿´¤À¤Ã¤¿»³ËÜàª»°Ïº»á¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢²Ã²ì»á¤¬ºÙÉô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿°Õ¾¢¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢ÃÈÏ§¤äÅ·°æ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¤³¤Á¤é¤ÎÁõ¾þ¡£»³Áñ¤¬¤¢¤ë²µ·±ÃÏ°èÌ¾»º¤Î¥¿¥±¥Î¥³¤Î°Õ¾¢¤¬Ä¦¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬ºÙÌ©¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃÈÏ§¤ò¼è¤ê°Ï¤à¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¸å´Á»þÂå¤ËÊ¯Êè¤ò¾þ¤Ã¤¿²èÁüÀÐ¡Ê¤¬¤¾¤¦¤»¤¡Ë¤ä²èÁüã¢¡Ê¤¬¤¾¤¦¤»¤ó¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¡£Îò»ËÅª¤Ë¤âÂçÊÑµ®½Å¤Ê¤â¤Î¤òÅ¡Âð¤ÎÁõ¾þ¤Ë»ÈÍÑ¡£²Ã²ì»á¤¬Ëá¤¤¤Æ¤¤¿¹â¤¤¥»¥ó¥¹¤ÈËÉÙ¤ÊºâÎÏ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Å·°æ¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÊÉ¤ÎÄ¦¤êÊª¤Ï¡¢²Ã²ì²È¤Î²ÈÌæ¤Ç¤¢¤ë»Í¤ÄÌÜÉ©¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢Áñ¸·¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¼ÂºÝ¤ËµûÌÖ¤¬ÅÉ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿ÊÉÌÌÁõ¾þ¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¯¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤É¡¢²Ã²ì»á¤ÎÁõ¾þ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤ëÆâÁõ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µï´Ö¤ÎÎÙ¤ÏÌÀ¤ë¤¤¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Îµì±þÀÜ¼¼¤Ë¤ÏÀÐ¤ÎÊÉ¤ËÎ¶»³ÀÐ¤ò¡¢¾²¤äÁë¤Î²¼¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤ÏÂçÍýÀÐ¤òÍÑ¤¤¡¢¤Þ¤ë¤ÇµÜÅÂ¤Î¤è¤¦¤Ê¼ñ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦°ä»º¤Î¥Ñ¥ë¥ß¥é°äÀ×¤«¤éÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ñ¥ë¥ß¥é¶Â±ã¿ÞÉâÄ¦¡×¡ÊÀ©ºî»þ´ü2-3À¤µª¡Ë¤¬¾ïÀßÅ¸¼¨¡£Åö»þ¤Î¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ëµ®½Å¤Ê°äÊª¤ò¡¢Âç»³ºê¤Ç´Õ¾Þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
1³¬¤ò¤°¤ë¤ê¤È»¶ºö¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁë±Û¤·¤ËÈþ¤·¤¤Äí±à¤ÈÃÓ¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤¹¡£²Æ¤Ë¤Ï¿çÏ¡¤Î²Ö¤¬¡¢½©¤¬¿¼¤Þ¤ëº¢¤Ë¤Ï¹ÈÍÕ¤¬Èþ¤·¤¯¡¢¥ì¥È¥í¤ÊÍÎ´Û¤ÈÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿¸÷·Ê¤¬Ë¬¤ì¤¿¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃÓ¤ÎÅìÂ¦¤Ë¤¢¤ë¤³¤Á¤é¤ÎÄÌÏ©¤Ï¿·Åï¡¢¡ÖÌ´¤ÎÈ¢¡×¡Ê»³¼ê´Û¡Ë¤Ø¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£²Ã²ì»á¤ÏÍö¤ÎºÏÇÝ¤òÀ¸³¶¤Î¼ñÌ£¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤³¤ÎÄÌÏ©¤ÎÀè¤Ë¤ÏÍö¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²¹¼¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å·°æ¤äÂ¦ÌÌ¤ËÂç¤¤Ê¥¬¥é¥¹¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤³¤Á¤é¤ÎÄÌÏ©¤Ï¥¢¡¼¥ë¤òÉÁ¤¤¤¿Áë¤¬ÌÀ¤ë¤¯½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢ÃÈÏ§¤Èºî¤êÉÕ¤±¤Î¥½¥Õ¥¡¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢²Ã²ì»á¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¿ï½ê¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¡£¥ì¥È¥í·úÃÛ¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤È¤¤á¤¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú»³Áñ2³¬¡ÛÍºÂç¤Ê·Ê¿§¤òË¾¤à¥Æ¥é¥¹¤Ç¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
Â³¤¤¤Æ2³¬¤Ø¤È¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÍ¥Èþ¤Ê¼ê¤¹¤ê¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÃæ±û³¬ÃÊ¤Ø¡£¤ä¤Ï¤êÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤¬¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤¿¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¡£¤Ê¤ó¤È¤³¤Î»³Áñ¤ÎÀß·×ÃÊ³¬¤«¤é¸½ºß¤Î°ÌÃÖ¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤é¤á¤¯»Ñ¤Ï²¿¤È¤â¿À¡¹¤·¤¤¸÷·Ê¤Ç¤¹¡£
³¬ÃÊ±¦ÏÆ¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï¶À¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢¶õ´Ö¤ò¹¤¯¸«¤»¤ë¹©É×¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÅ·°æ¤Î¾ÈÌÀ¤Ï¡¢Âç»³ºê»³Áñ¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢»³ËÜ»á¤«¤é²Ã²ì»á¤Ø¿·ÃÛ½Ë¤¤¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤³¤³¤Ë¤â2¿Í¤Î¿¼¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Å·°æ¤¬¹â¤¤¤³¤Á¤é¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¶õ´Ö¤ÇÍ¥²í¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÀ¼£28Ç¯¡Ê1895¡Ëº¢¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥É¥¤¥ÄÀ½¥ª¥ë¥´¡¼¥ë¡È¥ß¥«¥É¡É¤¬¡¢¤³¤Î¥ì¥È¥í¤Ê¶õ´Ö¤ò¤è¤ê°õ¾Ý¿¼¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Õ¥í¥¢¤Ç¤Þ¤º¸«³Ø¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢µ®ÉÐ¼¼¤Î±ü¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¡£¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤ËÀöÌÌÂæ¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¥·¥ã¥ï¡¼¤¬´°È÷¤µ¤ì¡¢¼Ø¸ý¤ò¤Ò¤Í¤ë¤È¤ªÅò¤¬½Ð¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åö»þºÇ¿·¤ÎÀßÈ÷¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¤â¤¤Ã¤È¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤«¤Ä¤Æ²Ã²ì»áÉ×ºÊ¤Î¿²¼¼¤òÀ¸¤«¤·¤¿µÊÃã¼¼¤Ï¡¢¸«³Ø¤Î¤ß¤ÎÆþ¼¼¤â²ÄÇ½¡£Ê»Àß¤¹¤ë¥Æ¥é¥¹¤Ç¤Ï¡¢³«ÊüÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥é¥¹¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¶õ¤È»³¡¢3¤Ä¤ÎÀî¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Âç¥Ñ¥Î¥é¥Þ¡£ÀÐÀ¶¿åÈ¬È¨µÜ¤¬ÄÃºÂ¤¹¤ëÂÐ´ß¤ÎÃË»³¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±ó¤¯µþÅÔÉÜÆîÉô¤«¤éÆàÎÉ¸©¤ËÏ¢¤Ê¤ë»³¡¹¤ÎÍºÂç¤Ê·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î·Ê¿§¤È¶¦¤Ë¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¥ï¥¤¥ó¥±¡¼¥¡×¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¤Û¤Î¤«¤Ê¥ï¥¤¥ó¤Î¹á¤ê¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Í¥²í¤Ê¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤òËþµÊ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯12·î7Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÃÊÌÅ¸¡ÖÈþ½Ñ´Û¤ÇÂç¹Ò³¤¡ª ¡Á¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¿¤É¤Ã¤ÆÀ¤³¦°ì¼þ¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Å¸Í÷²ñ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¥á¥Ë¥å¡¼¡£¥ê¡¼¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëµþÅÔ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¹ñºÝ¿§Ë¤«¤Ê2¤Ä¤Î¥±¡¼¥¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÅ¸Í÷²ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
Àä·Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Æ¥é¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢»³ÁñÂ¦¤ËÌÜ¤ò°Ü¤¹¤È¡¢¤³¤³¤Ë¤â²Ã²ì»á¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¡£²¤½£Î±³Ø¤ÎºÝ¤ËÌÜ¤Ë¤·¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥¹¥¤¥¹¤Î·úÃÛ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿³°Áõ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ±éº±¿Æ°¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥Ð¡¼¥Ê¡¼¥É¡¦¥ê¡¼¥Á¤ÎºîÉÊ¤Ê¤É¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ú¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡õÄí±à¡Û¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤àÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
Èþ½Ñ´Û¤Ø¤ÈÂ³¤¯¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤â¡¢·úÃÛ¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë·úÊª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢Èþ½Ñ´Û¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤Á¤é¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¡£´äÈ×¤ò¤¯¤ê¤Ì¤¤¤¿¥ì¥ó¥¬Â¤¤ê¤Îàæ玕Æ¶¡Ê¤í¤¦¤«¤ó¤É¤¦¡Ë¤Ï¡¢¹ñ¤ÎÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É½¤ÈÎ¢¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë¬¤ì¤¿»þ¤Ï¤½¤Î°ã¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤«¤Ä¤Æ¼Ö¸Ë¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ì¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¡ÊÌµÎÁµÙ·Æ½ê¡Ë¤â¡¢¹ñ¤ÎÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¡£¥Á¥å¡¼¥À¡¼¡¦¥´¥·¥Ã¥¯ÍÍ¼°¤Î·úÊª¤ÎÆâÉô¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¤ÎÈâ¤ä¥Ô¥Ã¥È¤ÎÀ×¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èþ½Ñ´Û¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¤«¤Ð¤ó¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÌµÎÁ¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¤ËÍÂ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»³ÁñËÜ´Û¤Î¼ÐÌÌ²¼¤Ë¹¤¬¤ëÄí±à¤â¤¼¤Ò»¶ºö¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£½Õ¤Îºù¤ä½©¤Î¹ÈÍÕ¤Ê¤É¤¬Èþ¤·¤¯¡¢±àÆâ¤ÎÃÓ¤Ç¤â½é²Æ¤Ë¤Ï¿çÏ¡¤Î²Ö¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£²Ã²ì»á¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿»þÂå¤â¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÃÓ¤Ë¤Ï¿çÏ¡¤¬¿¢ºÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£°ÂÆ£·úÃÛ¤â´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ëÈþ¤·¤¤¶õ´Ö¤Ï¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¸½ÂåÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë·úÃÛ²È¡¦°ÂÆ£ÃéÍº»á¤¬Àß·×¤·¤¿2¤Ä¤Î·úÊª¤â¡¢·úÃÛ¹¥¤¤Ê¤é¸«¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖÃÏÃæ¤ÎÊõÀÐÈ¢¡×¡ÊÃÏÃæ´Û¡Ë¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î·Ê´Ñ¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤ò¤Ï¤«¤ë¤¿¤áÈ¾ÃÏ²¼¹½Â¤¤ÇÀß·×¡£Å¸¼¨¼¼¤Ø¤ÈÂ³¤¯³¬ÃÊ¤ò¿Ê¤à¤´¤È¤Ë¾¼ÏÂ½é´ü¤«¤é¸½Âå¤Ë¥¿¥¤¥à¥ï¡¼¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨¼¼¤Ë¤Ï¡¢°õ¾ÝÇÉ¤Îµð¾¢¥¯¥í¡¼¥É¡¦¥â¥Í¤Î¡Ô¿çÏ¡¡ÕÏ¢ºî¤ò¾ïÀßÅ¸¼¨¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤È½À¤é¤«¤ÊÉ®Ã×¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Èþ¤·¤µ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºÇ´ó¤ê±Ø¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÅÌÊâ¡© Á÷·Þ¥Ð¥¹¡©
·úÃÛ¤È¤·¤Æ¤â¸«¤É¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¥¢¥µ¥Ò¥°¥ë¡¼¥×Âç»³ºê»³ÁñÈþ½Ñ´Û¡£ºÇ´ó¤ê¤ÎJR»³ºê±Ø¤Þ¤¿¤ÏºåµÞÂç»³ºê±Ø¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ìÅÌÊâÌó10Ê¬¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡£Å·²¦»³¤ÎÃæÊ¢¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µÞ¤Êºä¤ò¾å¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎÎÏ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢±Ø¤ÈÈþ½Ñ´Û¤ò·ë¤ÖÌµÎÁÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤ÎÍøÍÑ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¸ø¼°HP¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¹ïÉ½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÍè¾ì¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤¼¤Ò·úÃÛ¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥¢¥µ¥Ò¥°¥ë¡¼¥×Âç»³ºê»³ÁñÈþ½Ñ´Û
¡Ê¤¢¤µ¤Ò¤°¤ë¡¼¤×¤ª¤ª¤ä¤Þ¤¶¤¤µ¤ó¤½¤¦¤Ó¤¸¤å¤Ä¤«¤ó¡Ë
½»½ê¡§µþÅÔÉÜ²µ·±·´Âç»³ºêÄ®Á¬¸¶5-3
TEL¡§075-957-3123¡ÊÁí¹ç°ÆÆâ¡Ë
³«´Û»þ´Ö¡§10¡Á17»þ¡ÊºÇ½ªÆþ´Û16»þ30Ê¬¡Ë
ÄêµÙÆü¡§·îÍË¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤ÏÍâ²ÐÍË¡Ë
ÎÁ¶â¡§´ë²èÅ¸¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR»³ºê±Ø¡¢ºåµÞÂç»³ºê±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó10Ê¬¡ÊJR»³ºê±Ø¡¦ºåµÞÂç»³ºê±Ø¤«¤éÈþ½Ñ´ÛÁ°¤Þ¤Ç±¿¹Ô¤¹¤ëÌµÎÁÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤¢¤ê¡Ë
Ãó¼Ö¾ì¡§¤Ê¤·
Photo¡§¥Þ¥Ä¥À¥Ê¥ª¥
Text¡§ÄÅ¶Ê¹îÉ§¡Ê¤Ý¤ó¤Ý¤³¾¦»ö¡Ë
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£