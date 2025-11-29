１１月２９日の東京１１Ｒ・キャピタルＳ（３歳上オープン・リステッド、芝１６００メートル＝１８頭立て）は、ダミアン・レーン騎手が騎乗した３番人気のミッキーゴージャス（牝５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父ミッキーロケット）が勝利。１５年にオークス、秋華賞を制したミッキークイーンの子が２４年の愛知杯以来となる勝利を決めた。勝ちタイムは１分３１秒９（良）。

スタートはやや遅れたがリズム良く中団馬群の中を追走。直線では狭いところを割って鋭く伸び、首差抜け出した。レーン騎手は「ゲートの中で我慢が出来ず、そんなに速いスタートは切れなかったけど、道中はリズム良く運べた。直線でペースアップには少し時間がかかったけど、最後はすばらしい脚で狭いところを取ってくれた。瞬発力がすばらしい」と評価した。

安田調教師は「転厩馬なので本当にいい時を知らないですが、今回がピークではない感じを調教で感じました。気持ちの面で求められていることが分かってくれば、もっといい走りをしてくれると思います。このあとはいい変化があれば阪神Ｃ・Ｇ２（１２月２７日、阪神競馬場・芝１４００メートル）を視野に入れていきます」と話した。