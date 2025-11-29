ザ・グランドアイランダー・ヒルトングランドバケーションズクラブ

「ザ・グランドアイランダー・ヒルトングランドバケーションズクラブ」は、オアフ島のヒルトン・ハワイアン・ビレッジ内、カリアロード沿いに位置するコンドミニアムタイプのリゾートです。2017年にオープンした37階建てのタワーは、ヒルトン・ハワイアン・ビレッジの中でも比較的新しく、モダンで落ち着いた雰囲気が魅力。エレガントなインテリアとハワイらしい温もりが調和した空間が広がっています。

3ベッドルームのスイートのリビング

客室は1〜3ベッドルームのスイート（全室バルコニー付き）で、フルキッチン、洗濯機、乾燥機を完備。ファミリーやグループ旅行、長期滞在にも快適な設備が整っており、ハワイで暮らすように過ごすことができます。ワイキキビーチまでは徒歩数分、アラモアナセンターへも徒歩圏内と、観光にもショッピングにも便利な立地です。

空港からシェアライドサービスで移動する場合、ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ内の他ホテルでは、ダイヤモンドヘッドタワー前が一般的な降車場所となりますが、「ザ・グランドアイランダー」ではフロントデスク前の車寄せまで直接乗り入れることができます。そして、到着時には日本語スタッフが対応してくれるため、チェックインも安心です。

Wライン停車駅には「Wライン」の看板がついている。奥に見える建物が、ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ内の「グランド ワイキキアン」

また、最近新たに運行を開始したTheBusの「Wライン」は、スーツケースを一人につき1つ持ち込むことができ、空港からわずか$3でアクセス可能。最寄りの停留所は近隣の「イリカイ・ホテル＆ラグジュアリー・スイーツ」前にあり、そこからリゾートまでは徒歩約5分です。

3階にあるプール

日本からの到着便の場合、午前中にリゾートへ着いても部屋の準備が整っていないことがありますが、3階には、ラウンジやシャワールームがあり、到着後すぐにリフレッシュが可能です。また、同じフロアにはプールもあり、早速リゾート気分を楽しめます。お部屋の準備ができると、テキストメッセージでお知らせしてくれるのも嬉しいポイントです。

チェックイン前やチェックアウト後も1階のベルデスクで荷物を預けられるため、時間を有効に使って滞在を満喫できます。

ヒルトングランドバケーションズでは、サステナビリティへの取り組みにも力を入れています。館内には1階と3階に給水ポイントがあり、客室の冷蔵庫にはウォーターピッチャーを用意。ピッチャーやマイボトルに給水することで、ペットボトルの削減にもつながっています。旅行者にとっては、円安である今、こういった給水ポイントはありがたいですよね。

また、アメニティのリフィル化など、環境への配慮と快適さを両立する姿勢も印象的です。

「グランド・ワイキキアン」のロビーで開催されたメイド・イン・ハワイ・ポップアップマーケットの様子

さらに、ヒルトングランドバケーションズでは、地元ハワイの文化や産業を大切にする取り組みとして、「メイド・イン・ハワイ」商品の販売を推奨しています。

その一環として、月に2回・金曜日に「メイド・イン・ハワイ・ポップアップマーケット」を、同じくヒルトン・ハワイアン・ビレッジ内にある姉妹リゾート「グランド・ワイキキアン」のロビーで開催しています。

10月に行われたマーケットでは、コアウッド製の雑貨や、ハワイ産の蜜蝋を使った繰り返し使える食品ラップ、ハンドメイドの石けんやアクセサリー、クッキーやキャラメル、スコーンといったローカルスイーツなど、計14店舗が出店。多彩なメイド・イン・ハワイのアイテムが並びました。

お土産探しにはもちろん、滞在中のちょっとしたおやつ探しにもぴったりのマーケットです。

毎回開催されているわけではありませんが、開催日は金曜日の11時30分〜16時ごろまで。開催が近づくと、ザ・グランドアイランダー1階ロビーに案内看板が設置されるので、宿泊中の方はぜひチェックしてみてください。



広々リビングと快適な客室で家族もゆったり

1ベッドルームスイートのリビング／ザ・グランドアイランダー・ヒルトングランドバケーションズクラブ

「ザ・グランドアイランダー・ヒルトングランドバケーションズクラブ」の魅力のひとつが、まるで自宅のようにくつろげる広々とした客室です。リビング、キッチン、寝室がそれぞれ独立した間取りになっているため、家族みんなで過ごす時間と、プライベートでリラックスする時間のどちらも大切にできます。

3ベッドルームスイートのリビング

リビングルームには、ソファやダイニングテーブルが設けられ、開放的なバルコニーからはハワイの光と風を感じられます。朝は窓を開けて、波の音に耳を傾けながら一日の始まりを迎えるのも贅沢なひとときです。

リビングにある65インチのスマートテレビ。ベッドルームのテレビは55インチ

テレビを見ながらのんびりくつろいだり、子どもたちはソファで本を読んだりと、まさに“暮らすように滞在”できるのがこのリゾートの魅力です。

3ベッドルームスイートのオーシャンビューのプライマリーベッドルーム（キングベッド1台）

1ベッドルームスイート マウンテンビュー（キングベッド1台）／ザ・グランドアイランダー・ヒルトングランドバケーションズクラブ

ベッドルームは落ち着いた色合いでまとめられており、キングサイズベッドやツインベッドが用意されています（客室タイプにより異なる）。

ふかふかの寝具に包まれてぐっすり眠れるだけでなく、バスルームも広く設計されているため、滞在中を快適に過ごせます。客室の眺望は、タイプによって異なりますが、オーシャンビューでは美しい海のきらめき、マウンテンビューでは緑豊かな山並み、シティビューではワイキキの街明かりを望むことができます。

ザ・グランドアイランダー・ヒルトングランドバケーションズクラブ

すべての客室には独立したシャワーブースと深めのバスタブを備えています。

バスタブは日本人好みの深さがあり、ゆったりとお風呂タイムを楽しむことができます。

トイレには温水洗浄便座を完備

洗濯機と乾燥機も完備されているため、子連れ旅行や長期滞在でも安心です。洗剤も備え付けられているので、持参する必要はありません。滞在中に洗濯ができる分、荷物を減らせるのもよいですね。

ホテル滞在の便利さと、自宅のような温かみが両立した「ザ・グランドアイランダー」。観光の合間に部屋でのんびり過ごす時間も、このリゾートの大きな楽しみのひとつです。



フルキッチン完備！ スーパーマーケットも近く自炊も便利

「ザ・グランドアイランダー・ヒルトングランドバケーションズクラブ」では、全室にフルキッチンが完備されており、IHコンロ、オーブンレンジ、炊飯器、コーヒーメーカー、食器洗浄機、調理器具、食器類などが揃っています。

冷蔵庫は大きいので、たくさん食材を購入しても安心。製氷機も完備

冷蔵庫も大容量で、長期滞在でも食材を十分に保存でき、製氷機もあるため飲み物も便利に準備可能です。

食器やカトラリー、キッチン用品が揃っている

コーヒーメーカーにはライオンコーヒーが用意されており、朝のコーヒータイムも本格的に楽しめます。

朝は家族でパンケーキを焼いたり、地元のスーパーで購入した新鮮なフルーツを盛り付けたりして、ゆったりとした朝食タイムを過ごすのもおすすめです。

バルコニーで海を眺めながら、波の音を聞きつつ作りたてのパンケーキを味わえば、まるでカフェにいるかのような気分に。

アイランド・カントリー・マーケットでは、種類豊富なポケを量り売りで購入できる

買い物は、ヒルトン・ハワイアン・ビレッジから徒歩数分の「アイランド・カントリー・マーケット」が便利です。ここではフルーツ、野菜、パン、ワイン、惣菜やお寿司、種類豊富なポケの量り売りなども揃っています。

地元客が利用するスーパーマーケット「フードパントリー・アット・イートンスクエア」

さらに、徒歩圏内には地元の人々にも人気の「フードパントリー・アット・イートンスクエア」もあり、野菜や肉、魚などの新鮮な生鮮食品を豊富に取り扱っているため、自炊派には嬉しい環境です。「フードパントリー」は「アイランド・カントリー・マーケット」と比べるとよりローカル色が強く、商品数も多め。もし「アイランド・カントリー・マーケット」になかった食材があれば、「フードパントリー」を利用すると便利です。

なお、客室のキッチンには調味料やラップ類は備え付けられていません。必要な分を日本から持参するか、現地で購入し、余った分を日本へ持ち帰るのも良いでしょう。

フルキッチンを活用してディナーを作ったり、購入した料理をお皿に盛り付けたり。オーブンで焼くだけでも、本格的な雰囲気の食卓に

ポケを買ってお皿に盛りつけ、購入したピザをオーブンで温めるだけで、熱々の本格ピザが完成。ハワイのローカルフードを取り入れた“わが家ごはん”を楽しむのもこの滞在の醍醐味です。

たとえばカルアポークとキャベツの炒め物にご飯を添えるだけでも、簡単にハワイらしい一皿に仕上がります。このように、家族でハワイの味を満喫でき、“暮らすように滞在”できるリゾートとして人気です。



ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ内にある4カ所のプールを利用できる／ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ

客室のフルキッチンや洗濯機・乾燥機、家族でくつろげるリビングやふかふかなベッドの寝室など、「ザ・グランドアイランダー」の快適な設備をご紹介してきましたが、ハワイ旅行のホリデーでは観光も満喫したいものです。

「ザ・グランドアイランダー」はヒルトン・ハワイアン・ビレッジ内にあるため、ビレッジ内のレストランやプールの利用はもちろん、さまざまなワークショップへの参加も可能です。1歩外に出れば、そこはもうヒルトン・ハワイアン・ビレッジのリゾート空間です。

ヒルトン・ハワイアン・ビレッジのラグーン

プールは「ザ・グランドアイランダー」の3階にもありますが、ビレッジ内にある4カ所のプールも利用可能です。特にワイキキ最長23メートルのウォータースライダーがあるパラダイスプールや浅めの子ども用プールは、子ども連れに大人気です。

上記記載の4カ所のプールとは以下です。

●スーパープール（ケイキプールを含む）

●タパプール

●カリアプール（18歳以上限定）

●パラダイスプール

ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ

また、目の前のビーチやデューク・カハナモク・ラグーンでは、スタンドアップパドルやカヤックなどのラグーン用具をレンタルして楽しむこともできます。スタンドアップパドルのフィットネスクラスもあり、8歳以上が対象で90分、参加費は1人あたり$75です。

ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ

さらに、ラグーンから海に向かって、毎週金曜日の夜には花火が約5分間打ち上がります。打ち上げ時間は時期によって異なりますが、2026年5月29日までは毎週金曜日の19時45分からです。

ヒルトン・ハワイアン・ビレッジの目の前には、ワイキキビーチのデューク・カハナモク・ビーチが広がる／ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ

ワイキキビーチは、西のデューク・カハナモク・ビーチから東のダイヤモンド・ヘッド麓までの8つのビーチの総称ですが、ヒルトン・ハワイアン・ビレッジの目の前にはデューク・カハナモク・ビーチがあります。

こちらのビーチは、2014年と2024年に全米No.1のビーチにも選ばれたことがある、美しいビーチです。

ビレッジ内にある「トロピックス・バー＆グリル」

ビレッジ内には多数のレストランがあります。キッチンで自炊を楽しむのも良いですが、人気レストラン「トロピックス・バー＆グリル」では、朝食から夕食まで楽しめます。

お部屋での食事も可能ですが、ビレッジ内に点在する多彩なレストランやバーでの食事もおすすめです。「トロピックス・バー＆グリル」にはキッズメニューもあり、家族連れに優しいレストランです。

左）「トロピックスてりやきバーガー」＄28、右）「トロピックスバーガー」$27

アメリカといえば大きなハンバーガー。トロピックス特製のバーガーには、サーティファイド・アンガス・ビーフのパティ（150g）が入り、青い空と海を眺めながら味わえば、まさにハワイに来た実感がわいてきます。

タパ・バーの雰囲気

夜は、ビレッジ内のバーで、生演奏を聴きながら一杯楽しむのもおすすめです。「ザ・グランドアイランダー」の隣にある「タパタワー」1階には「タパ・バー」では、毎日19〜22時に地元で人気のアーティストによるライブ演奏が行われます。ハッピーアワーは15〜17時で、営業時間は22時までです。

ビレッジグリーンで朝6時半から行われるヨガのクラス／ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ

ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ内では様々なカルチャー＆フィットネスクラスが開催されており、「ザ・グランドアイランダー」の宿泊客も参加可能です。チェックイン時に、日英表記のワークショップのスケジュールが渡され、参加は先着順で、ルームキーを提示することで参加できます。

ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ

プログラムには、ウクレレ、フラ、ククイナッツレイメーキング、サーフィンの歴史講座といったカルチャー体験のほか、ヨガ、エアロビクスといったフィットネスクラスもあります。また、キッズクラフトや魚の餌付け体験など、子どもも参加しやすいプログラムも充実しています。なお、子どもが参加する場合は、保護者の同伴が必要です。

このように、ヒルトン・ハワイアン・ビレッジのビーチやプール、レストラン、ワークショップやショッピング施設などを自由に利用可能でき、暮らすように滞在しながら、ハワイを満喫できます。

「ザ・グランドアイランダー」は、フルキッチンや洗濯機完備の広々とした客室に加え、家族でゆったり過ごせるリビングや快適なベッドを備え、自宅のようにくつろげるのが魅力です。

さらに、ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ内のビーチやプール、レストラン、カルチャー＆フィットネスクラスも自由に楽しめます。観光やショッピングも徒歩圏内でアクセス可能。自炊もアクティビティも満喫でき、家族みんなでハワイの滞在を“暮らすように”楽しめる、理想のリゾートです。

次のハワイ旅行では、暮らすように滞在ができる「ザ・グランドアイランダー」での滞在はいかがでしょうか。



■ザ・グランドアイランダー・ヒルトングランドバケーションズクラブ

住所：2023 KALIA ROAD, HONOLULU, HAWAII 96815

TEL：808-952-4800

チェックイン：16時〜

チェックアウト：〜10時

室料詳細：1ベッドルームスイート$410〜、3ベッドルームペントハウススイート オーシャンビュー$1,710〜 （州税・オアフ島宿泊税 計17.962％別）、リゾートフィー$40（上記金額に含む）

URL：https://www.hilton.com/ja/hotels/hnldrgv-hilton-grand-vacations-club-the-grand-islander-waikiki-honolulu/



Text：宮本紗絵

Photo：宮本紗絵、ザ・グランドアイランダー・ヒルトングランドバケーションズクラブ、ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ



