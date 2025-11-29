「カープ レジェンドゲーム２０２５」（２９日、マツダスタジアム）

広島ＯＢが集結した「カープ レジェンドゲーム２０２５」が開催された。集合写真では球団の歴史を築いてきた大物ＯＢがズラリ。センターにはミスター赤ヘルの異名を持つ山本浩二氏、ＯＢ会名誉会長の安仁屋宗八氏が収まり、ファンからは「いつまでも元気でいてほしい」といった声があがった。

歴代のカープのユニホームがズラリと並んだ写真。イベントに参加した巨人ＯＢ会長の中畑清氏、江川卓氏らの姿もあった。新井監督は右後方で優しい笑みを浮かべているが、先輩たちをたてての配慮だったとみられる。

試合前の「ホームラン＆ヒットチャレンジ」では、金本知憲氏に「万が一、１本でも（本塁打を）打てば来年、金本さんに打撃コーチをしてほしいと思ってます！」とコメント。これに金本氏は「打てんかったら、丸刈りにせえよ」と逆にリクエストする中、見事に左翼席へ一発を放った。

その後、行われた紅白戦では黒田博樹氏がマウンドに立ち、現役時代と変わらない投球フォームを披露。ファンも「黒田は現在も広島で素晴らしいピッチングしておられる」「フォームが全然変わらない」とつぶやいていた。