元大阪府知事、元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（５６）が２９日、ＭＢＳ「せやねん！」に生出演。自身の子育てについても語った。

７人（３男４女）の子を持つパパである橋下氏。街頭インタビューで「大家族になれる秘訣は？」という質問に「正直、あんまり先を考えないこと」と答えた。

子供たちは「（下が）１８から２９まで」と２９歳の長女を筆頭に、最年少の四女が１８歳であることを説明し、「いろいろ考えてたら産めません。お金どうなるんだろう、とか、将来のことよく分からなかった」と振り返った。

「（お金のこととか）考えなきゃいけない社会だったら、ちょっと子供増えないと思います。子供産んでも、とりあえず大学までは何とか社会がサポートしてくれる、っていう安心感があれば…。やっぱり教育費がすごいから」と実感を込めて話し、「今、大学院生が１人、今度大学に入る（四女）と…、４人が現役大学生になる。これはなかなか大変な状況で」と苦笑。

子供たちは結婚についてどう思っているのか？には、「うちの女の子連中、もう結婚イヤだ、って言ってます。妻との関係とか、こんな面倒なことイヤ、子育てもこんな報われないことはイヤだ、って」と苦笑いしていた。橋下氏は高校の同級生と結婚している。