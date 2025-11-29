◇女子ゴルフツアー ツアー選手権リコー杯第3日（2025年11月29日 宮崎県 宮崎CC＝6543ヤード、パー72）

年間女王に決まっているメルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）は14位から出て4バーディー、4ボギーの72で回り、通算1オーバーで21位に後退した。

「もう少し伸ばしたかった。耐えるところは耐えれたつもりだけど、もう少しショットでバーディーチャンスを増やせたらいい」。佐久間は少し残念そうに振り返った。

1番で残り104ヤードから50度のウエッジで2メートルにつけてバーディーで滑り出した。しかし、パー5の2番はティーショットを曲げて2打目も右ラフに入れてパーを拾うのが精いっぱい。

3番でボギーを叩いた後、4番でバウンスバックしたものの6番、7番の連続ボギーで後退した。

それでも1つ落として迎えた終盤の17番で残り92ヤードから54度のウエッジで1メートルにつけてパープレーに戻し、女王の意地を見せた。

目標に掲げる平均ストローク60台達成には2つ伸ばして通算1アンダー以上にすることが条件となる。

「なるようにしかならないので、自分のプレーに集中したい。最後はファンの皆さんにいいプレーをお見せしたい」。飛躍の1年を会心のラウンドで締めくくる。