¤¤Î¤³¤ò»È¤Ã¤¿ÅÔÆâ¤ÎÍÎ¿©2Áª¡¡¤¤Î¤³¤¬ÈþÌ£¤·¤¯´¶¤¸¤ëÍýÍ³¤È¤Ï
¼Ñ¤ÆÎÉ¤·¡¢¾Æ¤ÎÉ¤·¡¢ÍÈ¤²¤ÆÎÉ¤·¡£¤Ê¤ó¤Ê¤éÀ¸¤âÎÉ¤·¡£¤ÊËüÇ½¿©ºà¤¤Î¤³¤Î¤ª¤¤¤·¤¤µ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂÍÎÃæ¤È¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º½ÅÊõ¤µ¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¿¼¤µ¤È¤½¤Î¼ïÎà¤ÎËÉÙ¤µ¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤â¤¤Ã¤ÈÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£ÅÔÆâ¤Ç¤³¤Î½©¿©¤Ù¤¿¤¤Å·Á³¤¤Î¤³¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÞÕ¿È¤Î¤Ò¤È»®¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ªÅ¹¤«¤é¡¢1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Ä¤Ç¤âÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤Î¤¤Î¤³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤ªÅ¹¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Á¥êÃµ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤¤Î¤³¡ßÍÎ¿©¤Î¤ªÅ¹¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Å·Á³¤¤Î¤³¤òÎ©¤¿¤»¤¿°ú¤»»¤ÎÎÁÍý¡Øfalo¡Ù¡÷Âå´±»³
¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¡¢¤¢¤«¤¢¤«¤ÈÃº¤¬ßõ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤¦¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¤Ï¥¸¥Ó¥¨¤Ë½Ü¤Îµû²ð¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿ÌîºÚ¤È¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Î¿©ºà¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ËßÕ¤Ã¤¿Ãº²Ð¾Æ¤¡£
¡ÖÎÁÍý¤Ç¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¿©ºà¤¬¤¤Á¤ó¤È¼çÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¥·¥§¥Õ¤Î³ßÂ¼¿ÎÂº¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¥á¥¤¥ó¤ÎÁ°¤òºÌ¤ëÎäºÚ¤ä²¹ºÚ¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¹Í¤¨¤À¡£
Å·Á³ÌÚ¤Î»Ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¯¥í¥¹¥È¡¼¥Í2800±ß
¡Øfalo¡ÙÅ·Á³ÌÚ¤Î»Ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¯¥í¥¹¥È¡¼¥Í¡¡2800±ß¡¡¿ô¼ïÎà¤Î¥¥Î¥³¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©´¶¤È¹á¤ê¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦
¤³¤Î»þ´ü¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬´ä¼ê¤«¤éÆÏ¤¯Å·Á³¤¤Î¤³¤ò»È¤Ã¤¿¥¯¥í¥¹¥È¡¼¥Í¡£¥Ð¥²¥Ã¥È¤Ë¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¤ÈÀ¸¤Î¤¤Î¤³¤ò¾è¤»¤Æ¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¯¡£
Ì£ÉÕ¤±¤â¤¢¤¨¤Æ±ö¡õ¸ÕÜ¥¤È¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¤À¤±¤À¡£¥¬¥Ö¤Ã¤È¤ä¤ì¤Ð¡¢¥³¥ê¥³¥ê¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¡¢¥¯¥Ë¥å¥¯¥Ë¥å¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»õ¿¨¤ê¤Î¸å¤«¤é¿¼¤¤¹á¤ê¤¬Î©¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¤³¤ÎÍ¦µ¤¤¢¤ë°ú¤»»¤¬ÂçÀµ²ò¤È»×¤ï¤ºÉ¨¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡Øfalo¡Ù¥·¥§¥Õ¡¡³ßÂ¼¿ÎÂº¤µ¤ó
¥·¥§¥Õ¡§³ßÂ¼¿ÎÂº¤µ¤ó¡Ö½µËö¤Ï15»þ¤«¤é±Ä¶È¡£Ãë²¼¤¬¤ê¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ï¤¤¤«¤¬¡©¡×
¡Øfalo¡Ù
¡ÎÅ¹Ì¾¡Ï¡Øfalo¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå´±»³Ä®14-10LUZÂå´±»³ÃÏ²¼1³¬
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï03-6455-0206
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï17»þ¡Á23»þ¡Ê21»þÈ¾LO¡Ë¡¢ÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë¡§15»þ¡Á23»þ¡Ê21»þLO¡Ë
¡ÎµÙÆü¡ÏÌÚ¡ÊÂ¾¡¢ÉÔÄêµÙ¤¢¤ê¡Ë
¡Î¸òÄÌ¡ÏÅìµÞÅì²£ÀþÂå´±»³±ØËÌ¸ý¤«¤éÅÌÊâ4Ê¬
¢¨Å·Á³¤¤Î¤³¤ÎÆþ²Ù¤ÏÅ·¸õ¼¡Âè¤Ê¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤ÎÌ¤ÂÎ¸³¤ÎÌ£¤Ë¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¡Ø¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ù¡÷ÌÀ¼£¿ÀµÜÁ°
Á°ºÚ¤«¤é¥á¥¤¥ó¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Þ¤Ç¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¿Ô¤¯¤·¡ª¥Ò¥é¥Ò¥é¥µ¥é¥À¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å´¶¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¤Ï¤Þ¤í¤ä¤«¤ÇË§½æ¤Ê¹á¤ê¤Ë¿»¤ê¡¢º£¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÎÁÍý¤¬¼¡¡¹¤È·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥é¥ó¥Á¥³¡¼¥¹¸ÂÄê¤Î´é¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê¥®¥¬¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤Ï¶¯Îõ¡ª1Ëü¸Ä¤Ë1¸Ä¤È¤¤¤¦Ä¶¥ì¥¢¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤ÎÀ¸»ºÎÌÆüËÜ°ì¤È¸À¤ï¤ì¤ëÀéÍÕ¸©¤Î·ÀÌóÇÀ²È¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢1½µ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤¬É¬¿Ü¤À¡£
¥®¥¬¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥é¥ó¥Á¥³¡¼¥¹5800±ß¡ÊÍ×Í½Ìó¡Ë
¡Ø¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ù¥®¥¬¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥é¥ó¥Á¥³¡¼¥¹¡ÊÍ×Í½Ìó¡Ë¡¡5800±ß¤è¤ê¡¢¥®¥¬¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¡¡Ì£ÉÕ¤±¤Ï±ö¥³¥·¥ç¥¦¤È¥Ñ¥»¥ê¤Î¤ß
¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¥°¥ê¥ë¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÎÁÍý¤À¤¬¡¢»±¤Î¾å¤Ë°î¤ì½Ð¤·¤¿¥¹¡¼¥×¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¿¼¤¤»Ý¤ß¤¬ÂÎ¤ËÀ÷¤ß¤ï¤¿¤ë¡£¤ä¤ï¤é¤«²á¤®¤Ê¤¤¥×¥ê¥Ã¤È¤·¤¿»õ¿¨¤ê¤ÎÀäÌ¯¤Ê²ÐÆþ¤ì¤Ë¤âÓ¹¤ë¡£
¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤ÏÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ø¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥È¡¼¥¥ç¡¼¡ÙÅ¹¼ç¡¡ºù°æ½ç°ì¤µ¤ó
Å¹¼ç¡§ºù°æ½ç°ì¤µ¤ó¡ÖÂ¾¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤ÎÎÁÍý¥³¥é¥Ü¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×
¡Ø¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ù
¡ÎÅ¹Ì¾¡Ï¡Ø¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-2-4
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï03-6450-5877
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï18»þ¡Á22»þ15Ê¬¡Ê18»þ¡Á¡¢20»þ15Ê¬¡Á¤Î2ÉôÀ©¤ÇÍ×Í½Ìó¡Ë¢¨¥é¥ó¥Á¤Ï¶â¡¦ÅÚ¡¦Æü¡§11»þÈ¾¡Á15»þ¡Ê14»þÈ¾LO¡Ë¡¢11»þÈ¾¡Á12»þ¤Þ¤Ç¤ÎÆþÅ¹¤Î¤ß
¡ÎµÙÆü¡Ï·î¡¦²ÐÍË¡ÊÊÑ¹¹¤Î¤¢¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡¢SNS»²¾È¡Ë
¡Î¸òÄÌ¡ÏÃÏ²¼Å´ÉûÅÔ¿´Àþ¤Û¤«ÌÀ¼£¿ÀµÜÁ°±Ø4ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬
¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤¡¢¤¤Î¤³¤ÎÀ¤³¦
ÊÔ½¸¹ÓÀî¡Ê°Ê²¼¡¦¹Ó¡Ë¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©¤¤Î¤³¤Ã¤Æ¼Â¤Ï¸¶»Ï»þÂå¤«¤é¿ÍÎà¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÏDNA¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿Ì£¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
ÊÔ½¸ÉðÆâ¡Ê°Ê²¼¡¦Éð¡Ë¡Ö¤Ê¤ó¤À¤½¤ì¡Ê¾Ð¡Ë¡£DNA¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÏÂÍÎÃæ¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¿©ºà¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÀÎ¤«¤é¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡Á¤Ã¤Æ¤Î¤ÏºÆÇ§¼±¤·¤¿¤«¤Ê¡×
¹Ó¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤Þ¤µ¤«¿È¶á¤Ê¿©ºà²á¤®¤Æ¡¢µÕ¤Ë¤ªÅ¹Ãµ¤·¤¬Æñ¹Ò¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¹ÃÈå¤â¤¢¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¶ãÌ£¤·¤¿Ê¬¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤ªÅ¹¤Ï¤É¤ì¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á½ÐÍè¤Þ¤¹¡ª¡×
Éð¡Ö¤ªÅ¹¤ÎÊý¤Î¤¤Î¤³°¦¤¬¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¯¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤â°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¡Øº¬ÄÅ¤¿¤±¤â¤È¡Ù¤Î¤´¼ç¿Í¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÈÍë¤¬¹ß¤ë¤È¡¢¤¤Î¤³¤¬´é¤ò½Ð¤¹¡ÉÏÃ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥Þ¥¸¤«¡ª¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£¡×
¡Øº¬ÄÅ¡¡¤¿¤±¤â¤È¡Ù¤¤Î¤³¤Ï¿§¹ç¤¤¤âÈþ¤·¤¯¥Ï¥ê¤â¤¢¤ë
¹Ó¡Ö»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ÇË¦»Ò¤¬³èÀ²½¤·¤ÆÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹¤«¤é¤À¤½¤¦¤Ç¡¢ºÏÇÝ¤Ç¤Ï²»³Ú¤òÊ¹¤«¤»¤¿¤ê¡¢¸¶ÌÚ¤ò¥È¥ó¥«¥Á¤Ç»×¤¤¤Ã¤¤êÃ¡¤¯¤Ê¤ó¤ÆÊýË¡¤â¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
Éð¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢²»³Ú¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤¢¡×
¹Ó¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢¤¤Î¤³¤Î¼ïÎà¤¬ËÉÙ¤ÊÊ¬¡¢Ä´ÍýË¡¤ÎÉý¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¹¤¤¤Î¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¿·¶¶¹©¡Ù¤Î¡ÈËÜÆü¤Î¥µ¥Ö¥ì¡É¤Ï¹áÂû¤ò¼´¤Ë¡¢¿©ºà¤ò¿¥¤ê½Å¤Í¤Æ¤ª¤¤¤·¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ±Å¹¤Î¡ÈÄÇÂû¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡É¤ä¡¢¡Ø¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ù¤Î¡È¥®¥¬¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¡É¤Î¤Ê¤ó¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤³¤È¡ª¡×
¡Ø¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ù¥®¥¬¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤Î¥¹¥Æ¡¼¥
¡Ø¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ù¥®¥¬¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥é¥ó¥Á¥³¡¼¥¹¡ÊÍ×Í½Ìó¡Ë¡¡5800±ß¤è¤ê¡¢¥®¥¬¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¡¡¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¤¤Î¤Ë·Ú¤ä¤«¤Ç¥Ú¥í¥ê¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë
Éð¡ÖÏÂÍÎÃæ¤È¤É¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤â¡¢¼Ñ¤Æ¤â¾Æ¤¤¤Æ¤âÍÈ¤²¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¤¡£¤¼¤Ò¡¢¤½¤ó¤Ê¤¤Î¤³¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¡È¤¯¤Ó¤Ã¤¿¤±¡É¤Ê½©¤òËþµÊ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡©¡×
»£±Æ¡¿¾®Åç¾º¡Êfalo¡Ë¡¢ÂçÀ¾ÍÛ¡Ê¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ë¡¢¼èºà¡¿ºÚ¡¹»³¤¤¤¯»Ò¡Êfalo¡Ë¡¢°æÅç²Ã·Ã¡Ê¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ë
2025Ç¯11·î¹æ
¢¨·î´©¾ðÊó»ï¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù2025Ç¯11·î¹æÈ¯Çä»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤ä¾ðÊó¤ÏÅö»þ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤º»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÈæ³Ó²èÁü¡Û¤Ç¡¢¥Ç¥«¤¹¤®¤ë¡ª¡¡¥®¥¬¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤ÈÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º¤òÈæ¤Ù¤Æ¸«¤¿¡Ê15Ëç¡Ë