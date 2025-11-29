「ＳＶリーグ男子、サントリー３−０ＶＣ長野」（２９日、おおきにアリーナ舞洲）

男子で昨季リーグ王者のサントリーは長野を３−０で下し、１０勝１敗とした。主将で日本代表のアウトサイドヒッター・高橋藍（２４）がチーム日本選手最多の１２得点でけん引。パワーあふれるアタックなどで翻弄（ほんろう）した。兄の塁（２５）はピンチサーバーとして随所に登場し、第２セット後半に二つのサービスエースを含む５連続ブレークに貢献。兄弟で活躍した。

プレーヤー・オブ・マッチに選ばれた藍は「皆さんの前で勝ち切れてよかった」とホッとした表情を浮かべ、塁について「僕自身もチームとしても、塁に信頼を置いている。毎試合、積み重ねてくれている。今日みたいな展開でも仕事をして、役割を果たしてくれている」と頼もしく見つめた。塁も「これほど長くサーブを打ったのは初めて」と話し、「１本目をノータッチで（サービス）エースを取ることができた。そこからいい流れができた」と振り返った。

今節は「春高サンバーズ」と題したイベントが催され、サンバーズ選手は高校生のようにはちまきを頭に巻いて入場。高校時代の写真を使った選手紹介などが行われ、会場を盛り上げた。藍は「（お客さんに）会場で楽しんで帰っていただくのは大事になる。自分たちは試合をレベルの高い試合を見せて、勝利できるのが一番だし、その上で春高バレーにも目を向けてもらえれば」と話した。