[11.29 ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç ÆüËÜ 3-0 ¥«¥Ê¥À ¥Ô¡¼¥¹¥¿]
¡¡ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½(¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó)¤Ï29Æü¡¢Ä¹ºê»ÔÆâ¤ÎPEACE STADIUM Connected by SoftBank¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥«¥Ê¥À½÷»ÒÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Á°È¾43Ê¬¤ËFWÅÄÃæÈþÆî¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤éMFÃ«ÀîË¨¡¹»Ò¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¸åÈ¾6Ê¬¤Ë¤ÏÅÄÃæ¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¤µ¤é¤ËÆ±24Ê¬¤Ë¤ÏÃ«Àî¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤éMFÆ£Ìî¤¢¤ª¤Ð¤¬¥À¥á¤ò²¡¤·¤¿¡£º£Ç¯ºÇ¸å¤Î³èÆ°¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢ÆüËÜ¤ÏÍèÇ¯3·î¤Ë2027Ç¯¥Ö¥é¥¸¥ë½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤â·ó¤Í¤ë½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡º£Ç¯ºÇ¸å¤Î³èÆ°¤ËÎ×¤àÆüËÜ¤Ï¡¢4-4-2¤ÎÉÛ¿Ø¤òÉß¤¯¡£GK¤Ï»³²¼°ÉÌé²Ã¡¢4¥Ð¥Ã¥¯¤Ïº¸¤«¤éDFËÌÀî¤Ò¤«¤ë¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¯DF·§Ã«¼Ó´õ¡¢DF¸Å²ìÅã»Ò¡¢DF¹â¶¶¤Ï¤Ê¡£2¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÏMFÄ¹ÌîÉ÷²Ö¤ÈMFµÜß·¤Ò¤Ê¤¿¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ËÆ£Ìî¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ËFWÀ¶²Èµ®»Ò¡£2¥È¥Ã¥×¤ËÃ«Àî¤ÈÅÄÃæ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£ÃæÈ×¤ÏÄ¹Ìî¤¬¥¢¥ó¥«¡¼µ¤Ì£¤ËÎ©¤Á¡¢Ã«Àî¤ÈµÜß·¤ÏÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¾å²¼¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ë¹¶¼é¤ÇÆ°¤¤¤¿¡£
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿FIFA¥é¥ó¥¯9°Ì¥«¥Ê¥À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Á°È¾¤Ï8°ÌÆüËÜ¤¬»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡£Á°¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ÆÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶È¯¤µ¤»¤ë¡£Á°È¾8Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿Æ£Ìî¤¬¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é±¦Â¥·¥å¡¼¥È¡£±Ô¤¤ÃÆÆ»¤ÏÀË¤·¤¯¤â¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ò¤«¤¹¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÍ×½ê¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤¬¡¢¸Å²ì¤òÃæ¿´¤Ë1ÂÐ1¤ÇÉé¤±¤Ê¤¤¡£Á°È¾25Ê¬²á¤®¤«¤é¤ÏÃæÈ×¤ÈÁ°Àþ¤ÎÁª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ±¦SB¤Î¹â¶¶¤¬¹ª¤ß¤ÊÏ¢·¸¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÏ½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿Á°È¾43Ê¬¡¢ÆüËÜ¤¬ÂÔË¾¤ÎÀèÀ©¥´¡¼¥ë¡£Å¨¿ØÆâ¤Çº¸±¦¤«¤éÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤Ê¤¬¤éÇÈ¾õ¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£±¦¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÀ¶²È¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹Êý¸þ¤Ë²¼¤²¡¢¹â¶¶¤¬±¦Â¤Ç¥¯¥í¥¹¡£¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÈô¤ó¤À¥Ü¡¼¥ë¤òÅÄÃæ¤Ï¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÂÇ¤¿¤º¡¢²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿Áê¼ê¤ÎDF¥é¥¤¥ó¤ò¸«¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹Êý¸þ¤ËÌá¤¹¡£PAÃæ±û¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËµÍ¤á¤¿Ã«Àî¤¬º¸Â¥·¥å¡¼¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¹ë²÷¤Ë·è¤áÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ò1-0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ç¸òÂå¥«¡¼¥É¤ò»È¤ï¤º¡£¸åÈ¾¤«¤é¤ÏÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¡¢À¶²È¤¬º¸¥µ¥¤¥É¡¢Æ£Ìî¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Ï¹¶Àª¤ò´Ë¤á¤Ê¤¤¡£¸åÈ¾6Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òº¸¥µ¥¤¥É¤ÎËÌÀî¤¬¼ý¤á¤ë¡£¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤º¤ËPAÃæ±û¤ËÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢Ã«Àî¤¬º¸Â¤«¤é±¦Â¤Ë»ý¤ÁÂØ¤¨¤Æ¥·¥å¡¼¥È¡£ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤â¡¢ÀË¤·¤¯¤âÁê¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁø¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Ä¾¸å¤ËÆüËÜ¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£GK¥«¥¤¥ì¥ó¡¦¥·¥§¥ê¥À¥ó¤Ø¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤òÅÄÃæ¤¬¸«Æ¨¤µ¤º¡¢±Ô¤¤¥×¥ì¥¹¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤êÀÚ¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÌµ¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤Ëº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢2-0¤ÈÅÀº¹¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤Ë¾è¤ëÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾13Ê¬¡¢FK¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÎÅÄÃæ¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤â¡¢GK¤ÎÀµÌÌ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ñ¥¹¤«¤é¤Î¥µ¥¤¥É¹¶·â¤ÇÁê¼ê¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾19Ê¬¡¢ÆüËÜ¤Ï3ËçÂØ¤¨¡£ËÌÀî¡¢À¶²È¡¢ÅÄÃæ¤ËÂå¤¨¤Æ¡¢DF¼é²°ÅÔÌï¡¢MFÉÍÌî¤Þ¤¤¤«¡¢MF¾¾·¦¿¿¿´¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾23Ê¬¡¢ÆüËÜ¤Ï·èÄêµ¡¤òÂ³¤±¤ë¡£ÉÍÌî¤¬¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤éPAº¸¤Ë¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£È¿±þ¤·¤¿¾¾·¦¤¬ÀÚ¤êÊÖ¤·¤«¤é±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤â¡¢°ÒÎÏ¤Ê¤¯GK¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·24Ê¬¤Ë¤Ï¾¾·¦¤¬ºÆ¤ÓÍí¤à¡£PAº¸¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤Ç¾¾·¦¤¬¥¡¼¥×¤·¡¢Âç³°¤òÁö¤ëÃ«Àî¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¿¼¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¡£ºÇ¸å¤ÏÆ£Ìî¤¬¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢3-0¤È¥À¥á¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾29Ê¬¤Ë4¿ÍÌÜ¤Î¸òÂåÏÈ¤ò»È¤¦¡£1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÃ«Àî¤ò²¼¤²¡¢MFÀ®µÜÍ£¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£43Ê¬¤Ë¤ÏÆ£Ìî¤È·§Ã«¤ò²¼¤²¡¢MFµÈÅÄè½¸Õ¤ÈDFÆîË¨²Ú¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Ç¹¶¤áÂ³¤±¤¿ÆüËÜ¤¬¡¢3-0¤Ç²÷¾¡¡£12·î2Æü¤Ë¤â¥«¥Ê¥À¤È»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢º£Ç¯ºÇ¸å¤Î³èÆ°¤ò½ª¤¨¤ë¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
