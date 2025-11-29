11月27日、女優の北川景子がバラエティ番組『櫻井・有吉 THE夜会』（日本テレビ系、以下『夜会』）に出演した。街中でのロケを満喫したが、北川の “変わらなすぎる” ビジュアルに注目が集まっているようだ。

この日は、番組のMCでもある嵐の櫻井翔と2人でロケに繰り出した。櫻井と北川は、2011年のドラマ『謎解きはディナーのあとで』（フジテレビ系）で、執事とお嬢さま役で共演しているが、2人だけのロケは10年ぶりだった。

「限定20食のオムライスを食べ、クレーンゲームをし、櫻井さん行きつけの会員制のバーに行くなど、終始リラックスした様子でした。ロケの合間には、ドラマで共演した当時の思い出や、家庭を持った北川さんの仕事観を話す場面がありました」（スポーツ紙記者）

櫻井とともにロケを満喫した北川だったが、放送後のXでは、

《北川景子（39）で「39！？！？！？！？」ってリアルに声出た》

《北川景子美人すぎて幻をみてるような気がしてる》

など、驚く声が聞かれていた。北川のビジュアルが注目されたようだ。

「番組内で、『謎解きはディナーのあとで』放送当時の映像が流れたのですが、10年以上経つにもかかわらず、北川さんの見た目がほとんど変わっていませんでした。

2016年にDAIGOさんと結婚し、2人の子どもが生まれていますが、スリムな体型を維持しており、“不変ビジュ” をうらやむ人も多かったようです」（芸能記者）

2020年9月に長女の出産を発表後、2カ月後の11月に映画のイベントに出席し、スピード復帰が話題になった。今回のロケでは、櫻井が「子ども2人もいて、お家のことをやるだけで大変じゃない？」と聞いていた。

「北川さんは、『子どもを授かる前に築いてきた人との関係とか、全部なくなっちゃうのも勇気なかったかなって感じで。この仕事が好きっていうのもあるから、1年中は働けないけど、ときどきドラマとか、やっぱりやりたい』と告白。



出産後、一時的にでも芸能界から離れることで、人間関係が狭くなることに不安を抱いたようです」（同）

実際、2024年に長男の出産を発表後も、北川は2025年4月期のドラマ『あなたを奪ったその日から』（フジテレビ系）で主演を務め、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』に出演するなど、精力的に活動している。女優業に加え、もう一つ目立つ仕事もあるという。

「バラエティ番組への出演が増えています。11月28日から、主演映画『ナイトフラワー』が公開されたため、その告知も兼ねているのでしょうが、11月は10本以上、テレビに出演しています。

直近でも、24日の『県民スター栄誉賞』（日本テレビ系）、25日の『火曜は全力！ 華大さんと千鳥くん』（フジテレビ系）、27日の『夜会』『トークィーンズ』（フジテレビ系）と、バラエティ出演ラッシュが続いています。どの番組でも明るく盛りあげる姿が印象的ですが、これまでお世話になった人との関係を崩さないという、覚悟のようなものもあるのかもしれません」（同）

2児の母になっても、北川へのオファーは途切れなさそうだ。