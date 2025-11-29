ソフトバンク・柳田悠岐外野手（３７）が２９日、みずほペイペイドーム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１億円ダウンの来季年俸３億７千万円プラス出来高でサインした。来季は２０１９年オフに結んだ７年契約の最終年となる。

２３年シーズンは日本人野手最高となる年俸６億２千万円だったが、近年は故障で出場機会が激減したこともあり、２４年は同５億７千万円、２５年は４億７千万円とこれで３年連続ダウン。この期間だけで「２億５千万円減」となった。

今季は４月中旬に自打球を当て「右脛骨の骨挫傷」でリハビリへ。最初は歩くことさえままならず、１軍復帰は５か月後の９月下旬だった。プロ１年目を除けばレギュラーシーズンは最少の２０試合、打率．２８８、４本塁打、９打点の成績に終わっていた。

それでもポストシーズンでは大活躍した。日本ハムとの激闘になったＣＳファイナルでは第２戦に決勝３ラン。阪神と争った日本シリーズでは、日本一を決めた第５戦で阪神・石井から同点２ランを放つなど打率．４５５、１本塁打と存在感を発揮。ベテランとなった現在も球界屈指の強打者であることを証明した。

また、柳田は１９年オフに７年契約を結んだ際には「（契約満了で）フィニッシュ。そこまで決まっています」と公言し、以降もその意思をたびたび口にしていた。しかし、この日「その先に契約が来るか。来シーズンの結果が大事になる。来シーズンしっかり活躍して、契約を考えていただけるような成績を出したい」と話し、心境に変化があったことを明らかにした。

「自分の体が動く限りは、いいパフォーマンスを出せるという自信を持ってプレーできるならば、やりたいと思います」

ポストシーズンの活躍についても「自信を取り戻せた」と口にした。進退をかけて臨む来季へ「カムバック賞を獲りたいですね。（同学年の大野）雄大（中日）が獲ったんで」と目標を定めていた。（金額はいずれも推定）