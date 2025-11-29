「国際親善試合、女子日本代表−女子カナダ代表」（２９日、ピーススタジアムｂｙＳｏｆｔＢａｎｋ）

観衆が発表され、８６３４人だった。国内戦では４月に行われた前回のコロンビア戦（ヨドコウ）の８３１８人から微増。スタンドの２階席以上を中心に空席が目立った。

昨年１０月にオープンした長崎ピーススタジアムでは初の代表戦。同スタジアムはＪ２長崎の本拠地であり、その長崎はほぼ同時刻にＪ１昇格がかかったアウェーでの試合が行われていた。スタジアムでも長崎の試合映像に視線を移しながら観戦している人も見られた。

ハーフタイム中には、なでしこジャパンの試合前半途中に決定した、長崎のＪ１昇格がアナウンスされた。スタジアムでは大きな拍手が起こり、祝福ムードに包まれた。

試合は前半４３分にＭＦ谷川萌々子のゴールで先制し、前半を１−０で折り返す。後半はより日本が主導権を握り、６分にＦＷ田中美南が相手ＧＫにプレスをかけて、ボールを奪い追加点。同２４分にはカウンターから最後はＭＦ藤野あおばが決めて突き放した。