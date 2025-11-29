若村麻由美「気付かなかったという声を聞くので」老けメイクで印象ガラリ「一瞬誰かわからなかった」「リアルすぎる」
【モデルプレス＝2025/11/29】女優の若村麻由美が11月28日、自身のInstagramを更新。印象がガラリと変わるショットを披露し、話題になっている。
【写真】58歳ベテラン女優「リアルすぎる」気づかれない老けメイク
若村は「マドレーヌおばあちゃんです」とつづり、出演中の舞台「飛び立つ前に」中のショットを公開。「物語の半分過ぎるまで気付かなかったという声を聞くので…アップはこんな感じです」「舞台では初めてのおばあちゃん役です」ともコメント添え、グレー系の髪色とメイクで印象が変わったショットを披露している。
この投稿に「別人級でさすが女優さん」「おばあちゃんでも美しい」「一瞬誰かわからなかった」「リアルすぎる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】58歳ベテラン女優「リアルすぎる」気づかれない老けメイク
◆若村麻由美「おばあちゃん」役ショット披露
若村は「マドレーヌおばあちゃんです」とつづり、出演中の舞台「飛び立つ前に」中のショットを公開。「物語の半分過ぎるまで気付かなかったという声を聞くので…アップはこんな感じです」「舞台では初めてのおばあちゃん役です」ともコメント添え、グレー系の髪色とメイクで印象が変わったショットを披露している。
◆若村麻由美の「おばあちゃん」ショットに反響
この投稿に「別人級でさすが女優さん」「おばあちゃんでも美しい」「一瞬誰かわからなかった」「リアルすぎる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】