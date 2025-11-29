「今日好き」出身美女、ミニ丈トップス＆濃いめチークで雰囲気ガラリ「ウエスト綺麗すぎ」「新鮮」の声
【モデルプレス＝2025/11/29】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた土屋惺来が11月28日、自身のInstagramを更新。ミニ丈トップスコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」出身美女「新鮮」濃いめメイクで別人級
土屋は「Kマートたのしすぎた〜」とつづり、グアム旅行の写真を公開。「Beach girl makeup」と一つ前の投稿で披露した、頬と鼻に繋がったオレンジのチークをのせたメイクで、美しいウェストが際立つミニ丈ノースリーブを着こなしている。
この投稿にファンからは「ウエスト綺麗すぎ」「スタイル大優勝」「いつもと違うメイクもキュート」「南国コーデ可愛すぎ」「新鮮」といった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆土屋惺来、へそ出し＆繋ぎチーク姿披露
◆土屋惺来のグアム旅行ショットが話題
