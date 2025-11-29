J1昇格POに進出する4チームが決定! 準決勝は12月7日、決勝は同13日に開催
J2最終節となる第38節が29日に一斉開催され、 J1昇格プレーオフに出場する4チームが決まった。
J1自動昇格は優勝した水戸ホーリーホックと2位フィニッシュのV・ファーレン長崎。プレーオフ進出チームは3位のジェフユナイテッド千葉、4位の徳島ヴォルティス、7位から5位に滑り込んだジュビロ磐田、6位のRB大宮アルディージャに決定した。
前節終了時点で6位だったベガルタ仙台は、9位いわきFCに敗れて7位に後退。土壇場で出場を逃す結果となった。
プレーオフ準決勝は12月7日に上位クラブのホームで行われ、3位千葉と6位大宮、4位徳島と5位磐田が激突。決勝は12月13日に実施され、同じく上位クラブのホーム開催となる。
