千葉が最終節で衝撃のゴールラッシュ!! 今治に5-0大勝&3位でJ1昇格POへ
[11.29 J2第38節 千葉 5-0 今治 フクアリ]
J2第38節が29日に行われ、3位ジェフユナイテッド千葉はホームで10位FC今治に5-0で勝利した。他会場の結果により、3位でのJ1昇格プレーオフ進出が決定。プレーオフ準決勝は12月7日に開催され、6位RB大宮アルディージャと対戦する。
千葉は前半11分に幸先よく先制。FWカルリーニョス・ジュニオがDF加藤徹也に倒されてPKを獲得すると、自らキッカーを務め、右足でゴール右に決めた。
前半31分には右サイドのFKから、キッカーのMF田口泰士が右足でクロスを供給。ニアでマークを外したDF鈴木大輔がヘディングで押し込み、2-0とした。
さらに後半1分、C・ジュニオのスルーパスからMF杉山直宏が右サイドを抜け出し、右足で低く速いクロス。DF大森理生のオウンゴールを誘発し、3点差となった。
後半29分にはパスワークで中央を崩し、FW石川大地が左足でネットを揺らす。勢いは止まらず、後半40分にMFエドゥアルドがGK立川小太郎の意表を突くロングシュートを決め、5-0とした。
千葉はそのまま無失点でゲームを締め、2連勝を含む6戦無敗(4勝3分)でフィニッシュ。惜しくも自動昇格には届かなかったが、3位でプレーオフに臨むことになった。
