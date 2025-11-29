磐田がJ1復帰に望みをつなぐ! 鳥栖に劇的勝利で7位→昇格PO圏5位でフィニッシュ
[11.29 J2第38節 鳥栖 1-2 磐田 駅スタ]
J2第38節が29日に開催され、7位ジュビロ磐田は敵地で8位サガン鳥栖を2-1で下した。他会場の結果を受け、5位でJ1昇格プレーオフに進出。プレーオフ準決勝は12月7日に行われ、4位徳島ヴォルティスと戦う。
磐田は前半をスコアレスで折り返すと、後半22分に先制。右CKからニアのFW渡邉りょうがコースを変え、ファーでフリーとなっていたMF松原后が頭で押し込んだ。
だが、後半43分に鳥栖が追いつく。FW鈴木大馳が力強い反転から右足で豪快に叩き込み、1-1とした。
それでも後半45分、磐田のカウンターからFWマテウス・ペイショットがペナルティエリア右にスルーパス。DFリカルド・グラッサが左足で蹴り込み、決勝弾を奪った。
磐田は劇的な形でのプレーオフ進出。1年でのJ1復帰に望みをつないだ。
J2第38節が29日に開催され、7位ジュビロ磐田は敵地で8位サガン鳥栖を2-1で下した。他会場の結果を受け、5位でJ1昇格プレーオフに進出。プレーオフ準決勝は12月7日に行われ、4位徳島ヴォルティスと戦う。
磐田は前半をスコアレスで折り返すと、後半22分に先制。右CKからニアのFW渡邉りょうがコースを変え、ファーでフリーとなっていたMF松原后が頭で押し込んだ。
だが、後半43分に鳥栖が追いつく。FW鈴木大馳が力強い反転から右足で豪快に叩き込み、1-1とした。
それでも後半45分、磐田のカウンターからFWマテウス・ペイショットがペナルティエリア右にスルーパス。DFリカルド・グラッサが左足で蹴り込み、決勝弾を奪った。
磐田は劇的な形でのプレーオフ進出。1年でのJ1復帰に望みをつないだ。