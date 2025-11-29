長崎V逸も8年ぶりJ1昇格決定!徳島に先制許して一時“W逸危機”も翁長が起死回生のドロー弾
[11.29 J2第38節 徳島1-1長崎 鳴門大塚]
J2最終節を首位で迎えたV・ファーレン長崎は敵地で徳島ヴォルティスと1-1で引き分けた。引き分け以上で8年ぶりとなるJ1昇格を自力で決めることができた長崎は条件をクリア。ただし2位の水戸に順位で逆転を許して、J2優勝は逃した。
勝ち点69で首位の長崎は、勝てば自力優勝、引き分けでも自力でJ1自動昇格権を確保する状況で最終節を迎えた。ただ懸念点としては相手が敵地で戦う4位の徳島戦。自動昇格の可能性も残すモチベーションの高い相手との対戦は、難しい試合になることが予想された。
そして試合は徳島が前半のうちに先制する展開になる。前半41分、MFエウシーニョの右クロスをMF鹿沼直生がヘディングで折り返すと、MF渡大生が右足ボレーで蹴り込む。絶好調の背番号16が3試合連続ゴールを決めて、徳島に先制点が生まれた。
しかし後半に入ると徐々に長崎にもチャンスが生まれだす。そして後半23分、左サイドに大きく展開されたボールを受けたMF笠柳翼がエリア内にドリブルで侵入。グラウンダーのクロスを通すと、ファーから走り込んだMF翁長聖が気持ちのこもったシュートを押し込んだ。
試合はこのまま1-1で終了。勝ち点を70に伸ばした長崎は、J1の自動昇格圏内を確定させた。ただ他会場の結果で2位の水戸ホーリーホックが、大分トリニータに2-0で勝利。長崎は勝ち点で並ばれると、得失点差で逆転を許して、J2初優勝は逃した。なお、徳島は4位でJ1昇格の残り1枠を争う昇格プレーオフに進む。
