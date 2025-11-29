広島の10番MFマルコス・ジュニオールが契約満了「私を信じてくれてありがとうございました」
サンフレッチェ広島は29日、MFマルコス・ジュニオール(32)に関して契約満了に伴い、来季の契約を更新しないことを発表した。
ブラジル出身のM・ジュニオールは、2023年8月に横浜F・マリノスから完全移籍で加入。10番を背負い、今季J1リーグ戦では現在4試合に出場している。
また、優勝したルヴァンカップでは3試合に出場。天皇杯では1試合で2ゴールを記録していた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MFマルコス・ジュニオール
(Marcos Junio Lima Dos Santos)
■生年月日
1993年1月19日(32歳)
■出身地
ブラジル
■身長/体重
167cm/63kg
■経歴
フルミネンセ-ビトーリア-フルミネンセ-横浜FM-広島
■出場記録(日本のみ)
J1リーグ:158試合40得点
リーグカップ:19試合2得点
天皇杯:7試合4得点
■コメント
「感謝の気持ちいっぱいで、お別れを申し上げます。
サンフレッチェ広島での2年半は、自分が想像していた通りにいかなかったこともありました。
ただ間違いないのは、サンフレッチェ広島は私を変えてくれたクラブであるということです。
クラブに関わる全ての皆さんには、感謝しかありません。
皆さんのおかげでこのクラブは存在しています。
本当にありがとうございました。
ファンの皆さん、心から尊敬と称賛を送ります。
良い時も、悪い時も、皆さんは私を支えてくれました。
皆さんの心にあふれるクラブへの愛に、深い敬意と感謝を申し上げます。
広島での日々は計画していた通りではなく、想像していた通りでもありませんでしたが、その日々は私が学び、成長するために必要なことでした。
このクラブでアスリート、人間として挑戦、勝利、苦しみ、そして困難を乗り越える経験をし、私をより良いアスリート、人間にしてくれました。
改めて、全ての教訓、抱擁、励まし、そしてこの旅路に関わったすべての方々、皆さんが私のためにしてくれたすべてに感謝いたします。私を信じてくれてありがとうございました。
最後に、この数年間を私の人生の大切な一部にしてくれてありがとうございました。
心から。マルコス・ジュニオ」
ブラジル出身のM・ジュニオールは、2023年8月に横浜F・マリノスから完全移籍で加入。10番を背負い、今季J1リーグ戦では現在4試合に出場している。
また、優勝したルヴァンカップでは3試合に出場。天皇杯では1試合で2ゴールを記録していた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
(Marcos Junio Lima Dos Santos)
■生年月日
1993年1月19日(32歳)
■出身地
ブラジル
■身長/体重
167cm/63kg
■経歴
フルミネンセ-ビトーリア-フルミネンセ-横浜FM-広島
■出場記録(日本のみ)
J1リーグ:158試合40得点
リーグカップ:19試合2得点
天皇杯:7試合4得点
■コメント
「感謝の気持ちいっぱいで、お別れを申し上げます。
サンフレッチェ広島での2年半は、自分が想像していた通りにいかなかったこともありました。
ただ間違いないのは、サンフレッチェ広島は私を変えてくれたクラブであるということです。
クラブに関わる全ての皆さんには、感謝しかありません。
皆さんのおかげでこのクラブは存在しています。
本当にありがとうございました。
ファンの皆さん、心から尊敬と称賛を送ります。
良い時も、悪い時も、皆さんは私を支えてくれました。
皆さんの心にあふれるクラブへの愛に、深い敬意と感謝を申し上げます。
広島での日々は計画していた通りではなく、想像していた通りでもありませんでしたが、その日々は私が学び、成長するために必要なことでした。
このクラブでアスリート、人間として挑戦、勝利、苦しみ、そして困難を乗り越える経験をし、私をより良いアスリート、人間にしてくれました。
改めて、全ての教訓、抱擁、励まし、そしてこの旅路に関わったすべての方々、皆さんが私のためにしてくれたすべてに感謝いたします。私を信じてくれてありがとうございました。
最後に、この数年間を私の人生の大切な一部にしてくれてありがとうございました。
心から。マルコス・ジュニオ」