この記事をまとめると ■スーパーGTにおけるGT500クラスは世界最速のツーリングカーレースと呼ばれる ■タイムで見るとハイパーカーやフォーミュラカーよりも速い ■GT300クラスは世界一の激戦クラスとも呼ばれている

なぜスーパーGTは世界最速のツーリングカーレースと呼ばれるのか

1994年に全日本GT選手権（JGTC）として設立され、2005年にはFIAのインターナショナルシリーズとして開催されるようになったスーパーGT。現在は国内最大級の人気を誇るシリーズとして定着しているが、その魅力のひとつがGT500クラスのスピードだといえるだろう。

同シリーズのGT500クラスは、たびたび“世界最速のツーリングカーレース”と称されるが、実際、国内主要サーキットのコースレコードを見ても、GT500クラスは素晴らしいタイムをマークしている。

たとえば富士スピードウェイのコースレコードを見ると、GT500クラスの最速タイムは1分25秒764（山下健太・トヨタGRスープラ／2021年スーパーGT第8戦）で、このタイムを世界耐久選手権（WEC）に当てはめてみると、ハイパーカーの1分27秒794（小林可夢偉・トヨタGT010ハイブリッド／2023年WEC第6戦）を2秒以上も引き離すほか、フォーミュラーカーと比較しても、スーパーフォーミュラ・ライツの1分31秒370（宮田莉朋・ダラーラ320 TMO’S TAZ31／2020年スーパーフォーミュラ第7戦）を遥かに凌駕している。

鈴鹿サーキットのコースレコードをチェックしてみても、GT500クラスの最速タイムは1分43秒143（福住仁嶺・トヨタGRスープラ／2024年スーパーGTグランドファイナル）で、富士スピードウェイと同様にスーパーフォーミュラ・ライツの1分49秒046（坂口晴南・ダラーラ320 TMO’S TAZ31／2020年スーパーフォーミュラ第5戦・第6戦）を寄せ付けないスピードを披露。

そのほか2019年には、当時のヨーロッパで抜群の人気を誇っていたドイツツーリングカー選手権「DTM」と富士スピードウェイで特別交流戦が行われ、海外からはアウディRS5 DTM、BMW M4 DTMが上陸。GT500クラスからは当時活躍していたレクサス LC500、ホンダ NSX-GT、日産 GT-Rが参戦し、頂上対決を開催。

タイヤは全車がDTMのコントロールタイヤ、ハンコックのワンメイクで争われたが、GT500は空力性能が高く、土曜日の第1レースはKeePer TOM’S LC500（ニック・キャシディ）、日曜日の第2レースはModulo Epson NSX-GT（ナレイン・カーティケヤン）が勝利を飾るなど、GT500勢に軍配が上がったことは記憶に新しい。

速さの所以は開発競争にアリ

もはや、現在の四輪レースシーンにおいて、スーパーGTのGT500より速いマシンは、世界最高峰カテゴリーのF1とアジア最速のスーパーフォーミュラしかない状態なのだが、このGT500クラスのスピードを生み出しているのが、スーパーGT独自のレギュレーションの存在だ。

GT500クラスには、トヨタ、ホンダ、日産の3メーカーが参戦しており、2025年のシーズンはトヨタがGRスープラGT500、ホンダがシビック・タイプR-GT（2026年よりプレリュードGTに変更）、日産がZ NISMO GT500を投入。開発コストの高騰を抑制すべく、東レのカーボン製モノコックを筆頭にZF製のトランスミッション、BOSCH製のECUなど共通部品も多く、さらに空力デバイスにおいても、リヤウイングが共通されるほか、フロントスポイラーやアンダーフロア、リヤディフューザーなどの形状も指定されている。

それでもGT500クラスの車両はほかのカテゴリーの車両と比べると開発の自由度は高く、各メーカーは年次改良でアップデートを実施。プロトタイプのレーシングカーのようにスケーリングを含めて、ベース車両を凌駕する開発が行えることもGT500クラスの特徴だ。

気になるエンジン形式は意外と普通で、2リッター直4の直噴シングルターボエンジン採用する。なお、このエンジンはスーパーフォーミュラと共通する、「NRE（ニッポン・レース・エンジン）」という規格に準拠しており、各メーカーが規定のスペックのなかで競技専用エンジンを開発していることも、GT500車両が高いハイパフォーマンスを生み出している理由のひとつだ。

これに加えて、国内外のほかのカゴリーではタイヤのワンメイク供給が主流となるなか、スーパーGTではタイヤのマルチメイクが行われており、GT500クラスにはブリヂストン、ヨコハマ、ダンロップの3メーカーが参入し、激しい開発競争を展開。

この結果、スーパーGTのGT500クラスは、前述のとおりF1やスーパーフォーミュラに次ぐスピードを誇り、実質的にも世界最速のツーリングカーとなっているのである。

ちなみにGT500クラスと混走で争われているGT300クラスは車種ラインアップが豊富となっていることから、“世界一の激戦クラス”と呼ばれている。それを生み出している要因が、GT300クラス独自のレギュレーションの存在だ。

GT300クラスではベース車両の車室部分を残せば、前後のパイプフレーム構造への変更や外装部品の変更が行えるほか、ベース車両と同じメーカーのエンジンなら自由に変更できるGT300のほか、専用のカーボンモノコックとGTAが供給する4.5リッターV8エンジンを採用したGT300MC、そして世界でも使われるFIA公認のGT3車両といったように、3つの車両規定を採用している。

これにより、レクサス LC500／LC500hやトヨタ GRスープラ、スバル BRZ GT300、日産 フェアレディZ、トヨタ GR86といったGT300車両に加えて、トヨタ 86MCに代表されるGT300MCなど日本独自のモデルがエントリー。

さらに、メルセデス AMG GT3やフェラーリ 296 GT3、アストンマーティン・ヴァンテージGT3 EVO、ランボルギーニ・ウラカンGT3 EVO、ポルシェ 911GT3R、日産 GT-RニスモGT3、レクサス RC F GT3といったように、国内外のさまざまなGT3モデルも参戦していることから、GT300クラスは多彩な車種バリエーションを実現している。

これと同時にGT300クラスでは車両の最低重量、最低地上高、吸気リストリクター、ターボの過給圧など車両間の性能調整が行われるほか、GT500クラスと同様に、リザルトに応じてサクセスウエイトを加算。タイヤもブリヂストン、ヨコハマ、ダンロップ、ミシュランといったように4メーカーが開発競争を行っていることも、“世界一の激戦クラス”と呼ばれる理由のひとつだ。

2026年のスーパーGTでは、ホンダがシビック・タイプR-GTに代わってプレリュードGTをGT500クラスに投入するなど、ニューマシンが登場する。マシンの完成度によっては勢力争いが一気に変わる可能性があるだけに、2026年もスーパーGTに注目したいものだ。