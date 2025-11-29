ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¡¡¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤ÎàÉüµ¢á¤Ë¸ÀµÚ¡ÖÈà¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¡Öµß¤Ã¤¿¿Í¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡×
¡¡ÊüÁ÷ºî²È¤ò°úÂà¤·¤¿ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¤¬£²£¹Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ë½Ð±é¡£¸µ£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÊ¬¤Ï£¶·î¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤òÍýÍ³¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ª£Ä£Á£Ó£È¡ª¡ª¡×¤ò¹ßÈÄ¡£¤½¤Î²áÄø¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÆüÊÛÏ¢¤Ë¿Í¸¢µßºÑ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñÊ¬Â¦¤Î»×¤¤¤Ï¤«¤Ê¤ï¤º¡¢£²£¶Æü¤Ë²ñ¸«¤ò³«¤¡¢²¿¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤·¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È²¿ÅÙ¤âÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¤Î¹ñÊ¬¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤³¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âÁÊ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤ä¤Ä¤ì¤¿¤ê¡¢À¼¤¬¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸«¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ÏËÍ¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê»×¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î£±¡Á£²Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÌäÂê¤¬·ë¹½µ¯¤¤Æ¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÂ¿Ê¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤«¤é¡¢¾Ç¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿ä»¡¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÆü¥Æ¥ìÂ¦¤¬Åö»ö¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¹ñÊ¬¤¯¤ó¤ÏÈ¯¿®ÎÏ¤â¤¢¤ë¤·¥¿¥ì¥ó¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¤È¤Ï»×¤¦¡£Ç¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òµ¯¤³¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ñ¸«¤ò¤µ¤ì¤Æ°ìÈÖ¤Ä¤é¤¤¤Î¤ÏÅö»ö¼Ô¤À¤È¤·¡¢¡Ö¹ñÊ¬¤¯¤ó¤È¤â¤Ã¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÃåÃÏÅÀ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»ö¼Ô¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢·ë²Ì¤³¤ì¤Ï¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÊ¬¤ÏÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¿¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÎëÌÚ»á¤Ï¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ïº£¤Î»þÂå´Ø·¸¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»³¸ýÃ£Ìé¤µ¤ó¤Ã¤Æº£¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¹Ö±é¤·¤Æ·Ð¸³¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£º£²ó¤Î·ï¤ò¼õ¤±¤ÆÈà¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢Èà¤é¤¬µß¤Ã¤¿¿Í¤Ã¤ÆÀµÄ¾¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éËÍ¤¬»×¤¦¤Î¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤ÎÊý¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Èà¤¬º£¸å¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¤¤Ã¤È½õ¤±¤é¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×ÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÈà¤é¤¬±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤âÀäÂÐ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¡¢¾¾²¬¡Ê¾»¹¨¡Ë¤µ¤ó¤¬Âà¼Ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Èà¤é¤Ê¤ê¤Î¤«¤¿¤Á¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤·¡¢±Æ¶Á¤¬Í¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤½¤³¤Ï¾ÍèÅª¤Ë¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£