◆第１２回京都２歳Ｓ・Ｇ３（１１月２９日、京都競馬場・芝２０００メートル、良）

年末のＧ１や来春のクラシックを見据える２歳馬による中距離重賞は１１頭立てで行われ、北村友一騎手が騎乗した９番人気のジャスティンビスタ（牡２歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）が直線で鮮やかな差し切りを決め、無傷２連勝で重賞初勝利を飾った。勝ちタイムは２分０秒４。

１０月１３日の新馬戦（京都・芝１８００メートル）を２番手から抜け出して勝利。２００メートルの距離延長と相手強化を問題にせず、タイトルを手にした。三木正浩オーナー、吉岡調教師ともに２１年ジャスティンロック以来のレース２勝目。

２着は１０番人気のアスクエジンバラ（岩田康誠騎手）、３着は３番人気のゴーイントゥスカイ（荻野極騎手）だった。

岩田康誠騎手（アスクエジンバラ＝２着）「思ったよりリラックスして走れていたし、その分伸びた。いい感じで２０００メートルのレースを走れました」

福永祐一調教師（アスクエジンバラ＝２着）「さすが岩田（康）騎手の継続騎乗やね。コーナー４つの２０００メートルは息が入りやすい。折り合いがついて、最後に脚を使えたのは何よりの収穫。次はホープフルＳ（１２月２７日、中山競馬場・芝２０００メートル）。岩田（康）騎手でいきます」