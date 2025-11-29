◆国際親善試合 日本女子代表３―０カナダ女子代表（２９日、長崎・ピーススタジアム）

ＦＩＦＡランク８位のなでしこジャパンが、同９位のカナダを下した。７月のＥ―１選手権初戦、台湾戦（４〇０）以来、５戦ぶりに白星をつかんだ。前半４３分、ＤＦ高橋はなの右クロスをファーでＦＷ田中美南が頭で落とし、中央でＭＦ谷川萌々子が左足で決め、先制した。後半６分には、田中が相手ＧＫのミスを誘い、左足で加点した。同２３分には、谷川の左足クロスからＭＦ藤野あおばが左足で３点目を決めた。

試合前日には「しっかり勝ちにこだわってやりたい。得点でチームを助けられることが一番」と語っていた谷川。チームは１０月の欧州遠征でイタリア、ノルウェーを相手に１分け１敗だった。ニールセン監督は「ボックス内の攻防を強調して練習した。どれだけ良くなったか楽しみにしている」と話していた。今合宿が、来年３月に行われるアジア杯（オーストラリア）に向けた最後の活動。１２月２日には、トランスコスモススタジアム長崎でカナダとトレーニングマッチ（国際Ａマッチとして扱う）を実施する。

◆なでしこジャパン先発

ＧＫ 山下杏也加

ＤＦ 熊谷紗希（Ｃａｐ）、北川ひかる、高橋はな、古賀塔子

ＭＦ 長野風花、宮沢ひなた、藤野あおば、谷川萌々子

ＦＷ 田中美南、清家貴子