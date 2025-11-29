◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３８節 水戸２―０大分（２９日・Ｋｓスタ）

水戸が悲願のＪ１昇格とＪ２優勝を決めた。大分を２―０で下し、２０００年のＪ２参入以来、苦節２６年目で初のＪ１昇格を果たした。

＊ ＊ ＊

Ｊリーグの野々村芳和チェアマンが、水戸の優勝を祝福した。

チェアマンは「長年にわたりアカデミーからトップチームまで一貫してチームに携わり、ホーリーホックのフットボールを知り尽くした森直樹監督のもと、経験豊かな選手と若い選手とが融合し、８連勝を含め、勝点を着実に積み重ねた見事な戦いぶりでした」と総評。２０００年にＪリーグに入会し、以来、市民クラブとして成長を続けながら実力拮抗のＪ２リーグを勝ち抜くことは、決して容易ではなかったと思います」とたたえた。

チェアマンは水戸のクラブ規模にも触れ「競技成績とクラブの経営規模が比例するといわれる、近年のプロサッカークラブの運営において、水戸ホーリーホックは、チーム人件費あたりの獲得できた勝点がＪ２の中でも顕著に高く、小島耕社長や西村卓朗ＧＭを中心に、堅実なクラブ経営とフットボールマネジメントを両立された手腕も特筆すべきものがあります」とコメント。「最後になりますが、クラブの発展に力を注がれた全ての皆さまへ心より敬意を表しますとともに、来シーズンはＪ１クラブとして、熱狂とともに、よりたくさんの新しい原風景が生まれることを期待しています」と