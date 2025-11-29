「今日何着よう（汗）」って日に！【SHOO・LA・RUE】ガバッと着るだけ！「即戦力ワンピ」

服装選びに迷ったら、ガバッと着るだけでおしゃれな雰囲気をまとえる、ワンピースが頼りになりそう。今回は【SHOO・LA・RUE（シューラルー）】から、キレイめカジュアルコーデが完成しそうなデニムワンピや上品に着こなせそうなニットワンピなど、おすすめの商品をピックアップしてお届け。時短でコーデが完成するワンピは、毎日のお出かけの即戦力になる予感……！

キレイめカジュアルを楽しめるデニムワンピ

【SHOO・LA・RUE】「ロングシーズン活躍 デニムシャツワンピース」\3,814（税込・セール価格）

トレンドのデニム素材を使用。ゆったりとしたシルエットで、今っぽくこなれ感のあるスタイルを楽しめそうなワンピース。襟付きデザインがきちんと感を演出し、カジュアルすぎずキレイめに着こなせそう。公式オンラインストアで「前を開けて羽織りとしても着用いただけます」と紹介されているように、着回し力の高さも魅力的。

迷わずレイヤードコーデが完成するドッキングワンピ

【SHOO・LA・RUE】「異素材ドッキングワンピース」\5,120（税込・セール価格）

公式オンラインストアによると、上身頃に柔らかなニット、スカート部分に少しハリ感のある布帛素材を使用したという、ドッキングデザインが特徴のワンピース。一枚ガバッと着るだけでレイヤードコーデが完成するワンピは、「なに着よう？」そんなときも頼りになりそう。ウエストの切り替えがメリハリ感を与えてくれそうなので、スタイルアップも狙えます。

レトロっぽ可愛いケーブル編みニットワンピ

【SHOO・LA・RUE】「ケーブル柄 ミックスニットワンピース」\4,489（税込）

ほっこり可愛くてレトロな雰囲気を醸し出す、ケーブル編みニットワンピ。一点投入するだけで冬ムードもトレンド感もアップしそう。切り替えのリブデザインとボタン、サイドスリットもアクセントとなりおしゃれ見えをサポート。一枚で着られそうなロング丈と、ボトムスを合わせたレイヤードコーデを楽しめる短め丈から選べます。

時短でコーデが決まる美シルエットワンピ

【SHOO・LA・RUE】「スタイルがすっきりに見える 裾マーメイドニットワンピース」\4,989（税込）

裾の切り替えから緩やかに広がるフレアラインと、ふわっと膨らむ袖が大人っぽく上品な雰囲気を演出。シンプルながらシルエットの美しさにこだわったという（公式オンラインストアより）ワンピースは、「パッと着るだけで時短でスタイリッシュなコーデが決まるアイテムです」とブランドもイチオシ。ベーシックなカラー展開でデイリーコーデにも取り入れやすそうです。

※すべての商品情報・画像はSHOO・LA・RUE出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i