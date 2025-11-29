歌手の工藤静香（55）が29日、自身のインスタグラムを更新。自宅に導入した話題の加熱調理家電を絶賛した。

「なんと！これは素晴らしい！」とつづり、加熱調理家電「Ninja Crispi テーブルクッカー」を紹介。「ガラスの器だから、このまま食卓にも出せるのがいいですね。これで調理したチキンとか皮の部分とかめちゃくちゃ美味しそう！！」と称賛。「だんだん忍者の人数が増えてゆく笑 Thank you @SharkHomeJp」とつづった。

「あ、今日のレシピを簡単に」とスコーンのレシピも紹介。「ホットケーキミックスでやればとても簡単だと思いますが、私は、全粒粉を使いたかったので」とし「全粒粉、お米カップ山盛り2 オイコスとかパルテノ1個と半 230グラム位 オリーブオイル 40グラム位 アルミニウムフリーベーキングパウダー少し てんさい糖 大さじ1 塩少々 生地がまとまらないようなら、ヨーグルトかオリーブオイルを足してください！」と説明。「グリークヨーグルトを使うと、タンパク質も一緒に取れるので ヨーグルトの代わりにお豆腐でもバッチリです！」と記した。

この投稿に、ファンからは「早速使ってますね」「ブラックフライデーで手に入るかな」「広告塔になってる」「めちゃ美味しそう」「スコーン美味しそう」「タンパク質の入ったスコーン最高ですね」「いつも素敵すぎる！」などの声が寄せられている。