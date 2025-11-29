日本相撲協会は29日、長崎市の平和公園で原爆犠牲者を追悼し、平和祈念像前で献花した。被爆80年の節目に「平和の献花式典」として行われ、相撲協会を代表して巡業部の境川部長（元小結・両国）、審判部副部長の藤島（元大関・武双山）、巡業部副部長の白玉（元幕内・琴椿）、若松（元幕内・朝乃若）各親方、横綱・豊昇龍（26＝立浪親方）、大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）、新大関の安青錦（21＝安治川部屋）が出席した。同地では2015年にも被爆70年の節目で横綱・白鵬らが献花。10日には広島市でも献花式を行う予定。

長崎市出身の境川巡業部長（元小結・両国）は「市民にとって（原爆が投下された）8月9日11時2分は特別な時間。その日は夏休みでも登校日になっていた。二度とこういうことがないように。たくさんの犠牲の方が浮かばれないよ」とコメント。原爆資料館の井上館長の説明に熱心に耳を傾けていた豊昇龍は「世界は平和が一番いい。自分たちが代わりに何かできるかといえば、力士としてファンの皆様が元気になるようにしないといけない」と力説。琴桜も「今平和への活動や願いがあるから、僕らも相撲が取れている。しっかりと世界の平和を思いながらやっていきたい」と述べた。