FIBA バスケットボールワールドカップ2027のアジア地区予選が開幕。日本は28日に初戦となる台湾戦にのぞみ90-64で白星発進となりました。

4チームが4グループに分かれて行われているアジア地区予選の1次予選。

日本は第1Qから23-10で突き放すなど、前半だけで20点を超えるリード。キャプテンの渡邊雄太選手がチームトップの20得点の活躍をみせるなど、大差での勝利となりました。また同組では韓国が中国に80-76と接戦で勝利。次戦は12月1日にそれぞれホームを入れ替えて第2戦となります。

またA組ではフィリピンがグアムに41点差をつけて快勝。今年のアジアカップ王者のオーストラリアはニュージーランドに残り1分切って1点差でしたが、接戦をものにし、白星スタートを飾っています。

2027年に行われるワールドカップに向けたアジア予選。1次予選は4チームが4グループに分かれ、総当たりで各ホームアンドアウェーで6試合を実施。上位3チームが次のステージに進出します。ワールドカップ開催地であるカタールと同グループは上位2チームが進出となります。

2次予選では新たに2つのグループに分けられ、1次予選で対戦していないチーム同士が改めてホーム＆アウェーで対戦。2次予選の各グループ上位4チームが本大会の出場権を獲得。カタールと同グループはカタールを除く上位3チームが切符を得ます。

▽1次予選 第1戦結果

【グループA】

オーストラリア 84−79 ニュージーランド

フィリピン 87−46 グアム

【グループB】

日本 90−64 台湾

韓国 80−76 中国

【グループC】

イラン 94ー68 イラク

ヨルダン 74−59 シリア

【グループD】レバノン 75−74 カタールサウジアラビア 75−51 インド