【バスケ】W杯アジア地区予選が開幕 日本は白星発進 同組では韓国が中国に接戦で勝利 日本の次戦は12.1再び台湾と
FIBA バスケットボールワールドカップ2027のアジア地区予選が開幕。日本は28日に初戦となる台湾戦にのぞみ90-64で白星発進となりました。
4チームが4グループに分かれて行われているアジア地区予選の1次予選。
日本は第1Qから23-10で突き放すなど、前半だけで20点を超えるリード。キャプテンの渡邊雄太選手がチームトップの20得点の活躍をみせるなど、大差での勝利となりました。また同組では韓国が中国に80-76と接戦で勝利。次戦は12月1日にそれぞれホームを入れ替えて第2戦となります。
またA組ではフィリピンがグアムに41点差をつけて快勝。今年のアジアカップ王者のオーストラリアはニュージーランドに残り1分切って1点差でしたが、接戦をものにし、白星スタートを飾っています。
2027年に行われるワールドカップに向けたアジア予選。1次予選は4チームが4グループに分かれ、総当たりで各ホームアンドアウェーで6試合を実施。上位3チームが次のステージに進出します。ワールドカップ開催地であるカタールと同グループは上位2チームが進出となります。
2次予選では新たに2つのグループに分けられ、1次予選で対戦していないチーム同士が改めてホーム＆アウェーで対戦。2次予選の各グループ上位4チームが本大会の出場権を獲得。カタールと同グループはカタールを除く上位3チームが切符を得ます。
▽1次予選 第1戦結果
【グループA】
オーストラリア 84−79 ニュージーランド
フィリピン 87−46 グアム
【グループB】
日本 90−64 台湾
韓国 80−76 中国
【グループC】
イラン 94ー68 イラク
ヨルダン 74−59 シリア
レバノン 75−74 カタール
サウジアラビア 75−51 インド