“たっちゃん旋風”ふたたびか　ヌートバーがド軍の「最適解」に　WS3連覇に向けたトレードに強まる関心「真のニーズに合致する」

ワールドシリーズ3連覇に向けていかに強化していくのか。“世界一軍団”ドジャースの補強動向が注目を集め続けている。

2025年シーズンの公式戦が終わりを迎えて約1か月。FA市場に大物選手が出揃い、米球界の移籍に関する話題が尽きない。当然ながら、毎年のように大型補強を続け、“マーケットの主役”と目されるドジャースは小さくないクローズアップをされている。

2000年のヤンキース以来となるワールドシリーズ3連覇の快挙に向け、補強ポイントの穴埋めに奔走する中、ドジャースをこよなく愛する米専門メディア『Dodgers Nation』は、「ドジャースが検討すべきだが、注目度の低いトレード候補」として、カージナルスに所属するラーズ・ヌートバーをリストアップ。「現在の打線に完璧にフィットする」と断言した。

日本では馴染みのある存在だ。現在28歳のヌートバーは2023年のワールド・ベースボール・クラシックでは侍ジャパンのメンバーに選出され、世界一に貢献。「たっちゃん」の愛称でお茶の間でも人気を博した。

もっとも、25年シーズンのヌートバーは135試合に出場して、打率.234、13本塁打、出塁率.325、OPS.686と精彩を欠いた。今年10月には両足かかとの手術を受け、来季開幕に間に合うかは不透明な状態である。FAイヤーを迎えるまで残り2年という利点はあるにせよ、獲得には小さくないリスクが伴う。