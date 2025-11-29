八戸が初のJ2昇格！ プレーオフの残り1枠は金沢…栃木Cは5発快勝でリーグ制覇／J3最終節
2025明治安田J3リーグ最終節が29日に行われた。
ヴァンラーレ八戸がクラブ史上初のJ2昇格を決めた。FC琉球に追いつかれたものの、68分に永田一真が試合を振り出しに戻す。八戸は2位を死守し、FC大阪との自動昇格争いを制した。
すでに昇格を決めていた栃木シティは、SC相模原に快勝でリーグ優勝を決めた。ピーター・ウタカのゴールで先制すると、田中パウロ淳一と吉田篤志が2得点の活躍を披露して5−0で勝利した。
残り1枠を5チームが争ったJ2昇格プレーオフ出場権は、ツエーゲン金沢が手にした。パトリックの2ゴールなどで鹿児島ユナイテッドFCとの打ち合いを制して6位フィニッシュを果たした。
なお、前節終了時点で最下位が確定していたアスルクラロ沼津は、日本フットボールリーグ（JFL）の2位レイラック滋賀との入れ替え戦に臨む。J3ライセンスを持たないHonda FCがJFLを制したため、J3リーグの19位以上は残留する。
最終節の試合結果と最終順位表、J2昇格プレーオフおよびJ3・JFL入れ替え戦の日程は以下の通り。
▼11月29日（土）
福島ユナイテッドFC 2−1 テゲバジャーロ宮崎
SC相模原 0−5 栃木シティ
松本山雅FC 2−1 ギラヴァンツ北九州
AC長野パルセイロ 0−4 栃木SC
ツエーゲン金沢 4−2 鹿児島ユナイテッドFC
FC岐阜 2−3 FC大阪
ガイナーレ鳥取 2−1 奈良クラブ
カマタマーレ讃岐 1−0 アスルクラロ沼津
高知ユナイテッドSC 0−1 ザスパ群馬
FC琉球 1−1 ヴァンラーレ八戸
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 栃木C（77／＋32）
2位 八戸（72／＋23）
3位 FC大阪（71／＋22）
4位 宮崎（67／＋16）
5位 鹿児島（66／＋25）
6位 金沢（59／＋8）
7位 栃木SC（58／＋6）
8位 北九州（56／＋5）
9位 奈良（56／＋4）
10位 福島（56／−7）
11位 鳥取（51／−5）
12位 相模原（50／−12）
13位 岐阜（47／−8）
14位 群馬（46／−3）
15位 松本（43／−9）
16位 琉球（40／−16）
17位 讃岐（38／−16）
18位 高知（38／−20）
19位 長野（35／−28）
20位 沼津（28／−17）
【準決勝】
▼12月7日（日）
FC大阪 vs 金沢
宮崎 vs 鹿児島
【決勝】
▼12月14日（日）
【第1戦】
▼12月7日（日）
13:00 滋賀 vs 沼津
【第2戦】
▼12月14日（日）
14:00 沼津 vs 滋賀
