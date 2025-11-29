「あの流経の子か。18歳ですげぇわ」「化け物ですか」後半ATに“奇跡の残留”に導く衝撃のプロ初ゴール！選手権で活躍したJ２富山の新人MFにネット驚嘆！「とんでもない高卒ルーキー」「ヒーロー過ぎ」
高卒ルーキーが、大大大仕事をやってのけた。
11月29日に開催されたJ２リーグの最終節で18位のカターレ富山はブラウブリッツ秋田とホームで対戦。４−１で快勝を収めた。この結果、ヴァンフォーレ甲府と０−０で引き分けた17位のロアッソ熊本と勝点で並んだものの、得失点差で「１」上回って17位に浮上。奇跡の残留を果たした。
この一戦で、値千金の４点目を決めたのが、59分から途中出場したMF亀田歩夢だ。89分に３−１として迎えた後半アディショナルタイム３分、左サイドでボールを受けるとマーカーを振り切ってペナルティエリアに侵入。対峙したDFをかわして、冷静なコントロールショットでネットを揺らしてみせた。
今年の高校選手権で準優勝となった流通経済大柏でサッカーファンを沸かせた技巧派MFは、これが嬉しいプロ初ゴールとなった。
この圧巻の“残留決定弾”は瞬く間に反響を呼び、SNS上では次のような声が上がった。
「亀田ってあの流経の子か 18歳ですげぇわ」
「ちょっと前まで高校生だったのにえぐいww」
「プロ初ゴールを後半ATに決めるなんて持ってる男だ」
「亀田歩夢はさっきの残留決定弾がプロ初ゴールなのか。名古屋とのPK戦ではパネンカ決めてたし、とんでもない高卒ルーキーだ…」
「プロ初ゴールが残留決定ゴールとは持っとるなぁ」
「プロ初ゴールが富山をJ２残留に導く劇的弾だなんて凄すぎるわ。流経大柏から今年加入してこの存在感、化け物ですか」
「プロ初ゴールで残留手繰り寄せるのはヒーロー過ぎ」
土壇場のこのゴラッソがなければ、降格が決定していただけに、文字通りの救世主となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】キレキレのゴラッソ！富山の高卒ルーキーが奇跡の残留に導く衝撃のプロ初ゴール
11月29日に開催されたJ２リーグの最終節で18位のカターレ富山はブラウブリッツ秋田とホームで対戦。４−１で快勝を収めた。この結果、ヴァンフォーレ甲府と０−０で引き分けた17位のロアッソ熊本と勝点で並んだものの、得失点差で「１」上回って17位に浮上。奇跡の残留を果たした。
この一戦で、値千金の４点目を決めたのが、59分から途中出場したMF亀田歩夢だ。89分に３−１として迎えた後半アディショナルタイム３分、左サイドでボールを受けるとマーカーを振り切ってペナルティエリアに侵入。対峙したDFをかわして、冷静なコントロールショットでネットを揺らしてみせた。
この圧巻の“残留決定弾”は瞬く間に反響を呼び、SNS上では次のような声が上がった。
「亀田ってあの流経の子か 18歳ですげぇわ」
「ちょっと前まで高校生だったのにえぐいww」
「プロ初ゴールを後半ATに決めるなんて持ってる男だ」
「亀田歩夢はさっきの残留決定弾がプロ初ゴールなのか。名古屋とのPK戦ではパネンカ決めてたし、とんでもない高卒ルーキーだ…」
「プロ初ゴールが残留決定ゴールとは持っとるなぁ」
「プロ初ゴールが富山をJ２残留に導く劇的弾だなんて凄すぎるわ。流経大柏から今年加入してこの存在感、化け物ですか」
「プロ初ゴールで残留手繰り寄せるのはヒーロー過ぎ」
土壇場のこのゴラッソがなければ、降格が決定していただけに、文字通りの救世主となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】キレキレのゴラッソ！富山の高卒ルーキーが奇跡の残留に導く衝撃のプロ初ゴール