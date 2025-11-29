水戸優勝！ 長崎がJ1復帰…千葉、徳島、磐田、大宮はPOへ 残留争いも劇的結末／J2最終節
2025明治安田J2リーグ最終節が29日に行われた。
水戸ホーリーホックが26年目にクラブ史上初のJ1リーグ昇格とJ2優勝を決めた。大分トリニータを迎えた一戦はスコアレスで折り返したものの、後半にこじ開けて2−0で勝利。自力での2位以内を決めた。
V・ファーレン長崎も2018年以来のJ1昇格が決定。徳島ヴォルティスに先制を許したものの、翁長聖のゴールで追いつきドロー決着。優勝は得失点差で水戸に譲ったが、自動昇格権を死守した。
ジェフユナイテッド千葉はFC今治に5−0で大勝したものの、水戸と長崎に逃げ切られて自動昇格ならず、プレーオフに参戦する。
プレーオフに出場するのは千葉、徳島、ジュビロ磐田、RB大宮アルディージャの4チーム。ジュビロ磐田がサガン鳥栖に競り勝って逆転で5位浮上。ベガルタ仙台がいわきFCに敗れて7位に転落した。
残留争いでもドラマが生まれた。17位ロアッソ熊本が引き分け、18位カターレ富山は4−1で勝利。熊本と富山が勝ち点で並ぶと、得失点差で富山が逆転し、奇跡の残留を成し遂げた。レノファ山口FCは大宮との打ち合いを制したものの、19位で11年ぶりのJ3リーグ降格が決まった。
最終節の試合結果と最終順位表、J1昇格プレーオフの日程は以下の通り。
▼11月29日（土）
北海道コンサドーレ札幌 3−0 愛媛FC
ベガルタ仙台 0−1 いわきFC
モンテディオ山形 2−1 藤枝MYFC
水戸ホーリーホック 2−0 大分トリニータ
ジェフユナイテッド千葉 5−0 FC今治
カターレ富山 4−1 ブラウブリッツ秋田
レノファ山口FC 3−2 RB大宮アルディージャ
徳島ヴォルティス 1−1 V・ファーレン長崎
サガン鳥栖 1−2 ジュビロ磐田
ロアッソ熊本 0−0 ヴァンフォーレ甲府
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 水戸（70／＋21）
2位 長崎（70／＋19）
3位 千葉（69／＋22）
4位 徳島（65／＋21）
5位 磐田（64／＋8）
6位 大宮（63／＋21）
7位 仙台（62／＋11）
8位 鳥栖（58／＋3）
9位 いわき（56／＋11）
10位 山形（53／＋4）
11位 今治（53／0）
12位 札幌（53／−13）
13位 甲府（44／−8）
14位 秋田（43／−16）
15位 藤枝（39／−9）
16位 大分（38／−17）
17位 富山（37／−15）
18位 熊本（37／−16）
19位 山口（36／−11）
20位 愛媛（22／−36）
【準決勝】
▼12月7日（日）
千葉 vs 大宮
徳島 vs 磐田
【決勝】
▼12月13日（土）
