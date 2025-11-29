「プレーオフ心配だよ」前節の徳島戦に続き最終節の山口戦も逆転負け。“連敗フィニッシュ”の大宮にファンから心配の声「死に物狂いとか執念みたいなものが全然感じられなかった」

「プレーオフ心配だよ」前節の徳島戦に続き最終節の山口戦も逆転負け。“連敗フィニッシュ”の大宮にファンから心配の声「死に物狂いとか執念みたいなものが全然感じられなかった」