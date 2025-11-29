「プレーオフ心配だよ」前節の徳島戦に続き最終節の山口戦も逆転負け。“連敗フィニッシュ”の大宮にファンから心配の声「死に物狂いとか執念みたいなものが全然感じられなかった」
RB大宮アルディージャがシーズン最終盤に失速。37節の徳島ヴォルティス戦に続き、最終節のレノファ山口FCでも逆転負けと“連敗フィニッシュ”を喫した。
2025年11月29日の山口戦、大宮は18分に関口凱心の冷静なシュートで幸先よく先制も、42分、54分に失点。58分にはカプリーニの弾丸ミドルで２−２と追いついたが、終盤81分、山本桜大に決勝点を献上した。
この結果、サガン鳥栖に２−１と競り勝ったジュビロ磐田が７位から５位に浮上し、前節まで５位だった大宮は６位に落ちた。不甲斐ない戦いぶりを受け、SNS上ではファンから心配の声が寄せられている。
「守備気合い入れろ」
「怪我人早く復帰してほしい！」
「死に物狂いとか執念みたいなものが全然感じられなかった」
「気持ち入ってましたか？」
「プレーオフ心配だよ」
「DF足りてないの？」
大宮は12月７日の昇格プレーオフ準決勝で３位のジェフユナイテッド千葉と戦う。意地を見せたい。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
