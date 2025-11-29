心のエネルギー不足に気づくためのポイントは何か。睡眠コンサルタントの友野なおさんは「心がどれくらい疲れているかどうかは、自分で自分の心に問い合わせてみるしかない。心のエネルギー不足に気づくためには、3つの『A』状態を意識し、これが2週間以上続くなら、メンタル不調として真剣に対処するといい」という――。

※本稿は、友野なお『新版 わたしを救う睡眠パーフェクトブック』（大和書房）の一部を再編集したものです。

※写真はイメージです

■「いい睡眠」がとれないと心の疲れもとれなくなる

「悲しいことがあったけれど、ひと晩眠ったらすっきりした」という経験はありませんか？ 私たちは1日中、いろいろな感情にまみれて生活をしています。すべてを口に出すことはなくても、心のなかではさまざまな感情が生まれているもの。ポジティブな感情だけでなく、心配事や不安、イライラといったネガティブな感情もあって当然です。

そんなさまざまな感情を、きちんと整理整頓してくれるのが睡眠です。

睡眠は、からだや脳の疲れをとったり、入手した情報を処理したりする役割を果たすだけではありません。朝起きてから眠りにつくまでの間、私たちの心に生まれたたくさんの感情を、眠っている間にきちんと整理して、心の健康を保つ働きもあるのです。

いい睡眠がとれていないと、脳のなかの、人間が人間らしくあるために大切な部分の働きが鈍ってしまいます。すると、「やる気や意欲がなくなる」「自分なんてダメだと思う」「感情のコントロールができなくなる」「相手の心の動きが読み取れなくなる」というように、心に関係するさまざまな機能が低下してしまうのです。

寝不足の状態が続いて、感情や思考の整理が適切に行われなければ、心に疲れがたまり、いずれ精神的な疾患につながる可能性もあります。

■「眠れなくてもいいや」と開き直るのも大切

また、ネガティブな感情が強すぎると心はずっとかたく緊張したままになってしまうため、夜になってもなかなかリラックスモードに入ることができません。「眠りたいのに眠れない」「眠らなきゃ！」と焦る気持ちや、眠ろうと張り切りすぎる努力がかえって不眠を悪化させることもあります。

そんなときこそ、「眠れなくてもいいや」と開き直る気持ちが大切。眠れないときは思い切って一度寝室を出るのが正しい過ごし方です。

本稿では、心をゆるめて気持ちのいい眠りにつくためのティップスをご紹介します。

イラストレーション＝森絵麻

■心のエネルギー不足に気づくための3つの「A」

「なんだか疲れた」と思う日って、ありますよね。毎日を全力で駆け抜け、プレッシャーやストレスがあったりすればなおさら、からだも心も疲れを感じるはずです。

見過ごせないのが、心のほうの疲れ。からだの疲れは、「だるい」「筋肉痛」など、わかりやすい目安があるものの、心のほうは疲労度を測るスケールのようなものが見当たりません。心がどれくらい疲れているかどうかは、自分で自分の心に問い合わせてみるしかないのです。

そこで、心のエネルギー不足に気づくためのポイントをご紹介します。

・アクシデント（Accident）

心が疲れてくると、集中力がなくなり、アクシデントやミスが増えるようになります。「アポの日時を間違える」「誤字脱字が増える」「言われたことを忘れる」といった凡ミスが続いて周囲とのトラブルが増え、評価や自己肯定感が下がるため、さらに心に負担がかかるようになって悪循環に。

・アブセント（Absent）

アブセントとは「欠席」のことですが、欠席だけではなく遅刻も含みます。会社や約束した集まりなど、出席がマストなときに休んだり遅刻したりする頻度が増え、「面倒くさい」「だるい」などという言葉が頻繁に出てきます。また、「メイクやオシャレなんてどうでもいい」と、身だしなみを気にしなくなったり、振る舞いが雑になったり、印象がガラッと変わることも。

・アルコール（Alcohol）

今までそんなことはなかった人が、急にアルコールなど「何かに依存した状態」になるのも心が疲れているサインです。ゲームやスイーツ、衝動買いやSNSなど、のめりこむ深さや頻度が急激に進んだときは要注意。

3つの「A」状態が2週間以上続くなら、メンタル不調として真剣に対処する必要が出てきます。なるべく小さなサインで気づき、早め早めに「休む時間」を確保しましょう。

ちなみに、「本人は自覚していない」ケースも多いため、もしも、周囲の人で3つの「A」に当てはまる人がいた場合は、優しく声をかけてあげてくださいね。

■夜の「ひとり反省会」は絶対にやめる

夜になるとネガティブなことばかり考えてしまい、ベッドに入ってもなかなか寝付けない、という悩みもよく耳にします。

そんなタイプの人の場合、次のようなことに当てはまる傾向があります。

□「どうして自分だけうまくいかないんだろう」と思うことが多い

□どんなことも「〜しなければならない」「〜すべき」と考えることが多い

□いつでも物事の白黒をハッキリとつけたいと思っている

□何か起こったとき、まわりではなく自分のことを責めてしまいがち

□悪いことをどんどん大きく考えてしまい、とまらなくなることがある

これらのことに当てはまる人は、まじめでがんばり屋さんなタイプ。心に疲れをためやすい人といえるかもしれません。そんなふうに寝付きのよくない人に見られる思考のクセとして、1日の終わりに「ひとり反省会」を開いてしまう、というものがあります。

ひとり反省会とは、文字通り、ひとりで「ああでもない」「こうでもない」と反省材料を探してしまうこと。「あのとき、なんでもっとうまく振る舞えなかったんだろう」「あの人を傷つけてしまったのではないだろうか」というように、自分の言動を振り返ってネガティブな感想を持つことです。

もちろん、自分の言動を振り返ること自体は悪いことではありません。ただし、そこに「評価」はいりません。うまくいかなかったのはなぜなのかを考えることは、「前進すること」。しかし、「自分はダメな人間だ」と評価を下すことは、心を余計に疲れさせるだけで、何の意味も持ちません。

イラストレーション＝森絵麻

夜は、心も脳も疲れています。冷静な思考状態ではなく、ネガティブな方向に走りやすいのです。そんなときにあれこれ考えても、いい結果には結びつきません。

だからこそ、夜は反省ポイントよりも、1日で起こった「いいこと」をできるだけたくさんいう習慣を持ちましょう。

思っているよりも、毎日はハッピーに満たされているということに気がつきますよ。

■不安障害の人が抱える心配事の91.4％は当たらない

ストレスや不安、プレッシャーといった精神的な要因で眠れないと悩む方は少なくありません。人が眠れない理由はさまざまですが、脳が疲れている夜に不安なことや心配なことを考え出すと、どんどんネガティブ思考の渦に飲み込まれてしまい、「こうなったらどうしよう」「きっとこんなふうになるに違いない」と、過剰な不安が膨れ上がってしまうことがあります。

すると、どんどん興奮して、ますます眠れないループにハマってしまいます。

そんな渦に飲み込まれそうなとき、ぜひ思い出していただきたいお話があります。ペンシルベニア州立大学で行われた研究で、「不安障害の人が抱える心配事の91.4％は当たらない」ということが報告されました。つまり、想像した不安な出来事は、ほとんど起こらないということです。

襲いかかってくる不安を消し去るには、そうした不安や心配はそもそも「的外れである」ということを知っておく必要があります。取り越し苦労で、未来に起こらない出来事のためにわざわざ大事な「今」を犠牲にし、さらには貴重な睡眠時間まで犠牲にするなんて、もったいなさすぎますよね。

睡眠不足は、不安障害や気分障害などの精神疾患のリスクを高めることも指摘されています。強い不安により十分に眠れないと、日中さらに大きな不安を抱えやすくなり、さらにどんどん眠れなくなる……という悪循環に陥ってしまいます。

不安感を減らすには、ラベンダーをはじめとしたリラックスできる香りをかいだり、ウォーキングなどでからだを動かしたり、心を許せる相手と話をしたり、家族やペットと触れ合う「タッピング」を行ったりすることが有効です。ぜひ試してみてくださいね。

何より、まずは「不安や心配があっても大丈夫。考えるような不安な出来事は起こらないよ」と、自分自身に優しく言い聞かせましょう。

■自分にぴったりなストレス発散法を見つける

心の疲れは、本人が気づかないうちに積もり積もってしまうもの。避けられないものだからこそ、心がポッキリと折れてしまう前に、手を打たなくてはなりません。

心の疲れとなる大きな原因はやはり「ストレス」。ストレスフルな状態だと、深い睡眠をとることにも支障が出てきます。

心をいたわるためには、たまったストレスを上手に解消していくことが必要です。大切なのは、「ストレスはその日のうちに解消しておく」ということ。不快感や疲労感が心にたまってぐったりと疲れてしまう前に、こまめなストレスセルフケアを意識しましょう。

とはいえ、「具体的なストレス発散法がない」という人も少なくないはず。そこで、まずは自分にぴったり合ったストレス解消法の見つけ方のヒントからお話しします。

自分に合ったストレス解消法が見つかる2Step ステップ1．「活動量」と「人と関わるレベル」を目安にする

次のように、まずは「活動量」と「人と関わるレベル」という2つの軸で表した4つのパターンのなかから、自分に合いそうなものを選んでみてください。

1．活動量の多いもの×複数の人とコミュニケーションをとるもの

（例：ランニングサークルに入る、ダンス教室やテニススクールに通うなど）

2．活動量の少ないもの×複数の人とコミュニケーションをとるもの

（例：友人や家族と食事に行く、趣味の集まりやセミナーに参加するなど）

3．活動量の多いもの×個人的に行うもの

（例：プールで泳ぐ、朝晩サイクリングをするなど）

4．活動量の少ないもの×個人的に行うもの

（例：読書をする、映画を観る、美術館に行くなど）

「これなら私にできそう」と思えるような、あなたが抵抗なくはじめやすいものはどれですか？ ステップ2．ストレス解消法に適したものを選ぶ

次に、3つのポイントにしぼって具体的に考えてみましょう。

1．手軽にできること

2．時間やお金がかかり過ぎないこと

3．ほっとすること・楽しいこと・好きなこと

この2つのステップから考えていくと、誰でも簡単に自分にぴったりのストレス解消法が見つかるはずです。

■3つ以上、自分なりの小さなストレス解消法を持つ

たとえば、私のまわりにいるストレスを解消するのが上手な女性たちは、次のようなことをしています。

「その日にスキルが身につく“1dayレッスン”に参加する」

「学生時代の友達に連絡してみる」

「カフェに行って、いつもよりちょっと贅沢なドリンクをオーダーする」

「マッサージに行く」

「いつも使っている入浴剤を変えてみる」

「感動する映画で思い切り泣く」

「動物の赤ちゃんの写真集を眺める」

「気分によってアロマの香りを変える」

「昔、感動したマンガを読み返す」……。

友野なお『新版 わたしを救う睡眠パーフェクトブック』（大和書房）

こんなふうに、日常でできる小さなストレス解消法はたくさんあります。

できれば少なくとも3つ以上、自分なりのストレス解消法を持っておくことで「今日はこれをしよう」「こっちもやってみよう」などと選択の幅が広がるようになります。

ちなみに、私の場合は「夫や家族、親友と会話する」「美味しいものを食べる」「自然を観に行く」など。

その日のストレスを翌日に持ち越すことなく、毎日朝から元気でいられるよう、ストレスと上手に付き合っていきましょう。

----------

友野 なお（ともの・なお）

睡眠コンサルタント

行動療法からの睡眠改善、快眠を促す寝室空間づくりを得意とし、全国での講演活動、企業の商品開発やコンサルテーション、執筆活動などを行う。現在、先進予防医学の博士（医学）課程に在学中。

----------

（睡眠コンサルタント 友野 なお）