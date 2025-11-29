番組収録で足を負傷し、右膝半月板損傷とじん帯断裂と診断された俳優の佐野岳（33）が29日、自身のX（旧ツイッター）を更新。イベントに出席したと報告し、元気な姿を見せた。

佐野は「福岡にてトークイベント出演してきました！！」とこの日行われたボートレース福岡のイベントに登壇したと報告。「お越しくださった方々、ありがとうございました！！皆さんに元気な姿を生でお伝えする事ができて嬉しかったです！また来たいな福岡ボートレース」とし、金髪姿で笑顔の写真をアップした。

「そして、今日の夜は『ドッキリGP』も出演します 引き続きお楽しみに！」と呼びかけた。

佐野は18日に東京・有明アリーナで収録されたTBS「最強スポーツ男子頂上決戦2025冬」（12月21日放送）で全治8〜9カ月の大ケガを負った。同局によると、佐野は「モンスターボックス」と呼ばれる巨大跳び箱競技の17段（高さ2メートル46）に挑み、着地の際に右足を負傷。精密検査で「右膝半月板損傷とじん帯断裂」と診断され、主治医から「腫れが引いた後手術を要する」と診断を受けた。

28日には自身のXで文書を投稿し「先日改めて病院に行ってきました。腫れもひいてきていて、順調に回復してるとの事でした。今後も医師の指示のもと、しっかりと治していきますね!」とケガの現状を報告していた。