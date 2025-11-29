±§³ÀÈþÎ¤¡¢¥¨¥ë¥á¥¹¡õ¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Ê¤É°¦ÍÑ¤¹¤ë¹âµé¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¾Ò²ð¡¡¥Õ¥¡¥ó¡Ö¼ûÍ×¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö´ãÊ¡¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î±§³ÀÈþÎ¤¡Ê34¡Ë¤¬¡¢28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡È¥¹¥¿¥á¥ó¡É¤Ç°¦ÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥¨¥ë¥á¥¹¡×¡Ö¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¡×¤Ê¤É¤Î¹âµé¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¤¤Ä¤â¥»¥ó¥¹¤è¤¹¤®¤Æ¸«¤Æ¤Æ³Ú¤·¤¤¡×°¦ÍÑ¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë±§³ÀÈþÎ¤
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢°¦ÍÑ¤¹¤ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Î¿ô¡¹¤ò¸ø³«¡£ÉáÃÊ¤è¤¯Ãå¤±¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ë¥á¥¹¡Ö¥¯¥í¥ï¥¼¥Ã¥È¡×¡¢¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¡ÖCLASH¡×¤Ê¤É»ØÎØ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢2¤Ä¤È¤âÆ°¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤È¡¢¹ØÆþ»þ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±§³À¤Ï¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃå¤±¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢°¦ÍÑ¤¹¤ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡Ö²¥¤Ã¤¿¤é¶¯¤½¤¦¤Ê¤Î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çã¤¦¤è¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥¬¥¸¥§¥Ã¥È´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¹¥¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¹¥ï¥í¥Õ¥¹¥¡¼¡¢ARTIDA OUD¤Î¥ê¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¡¢´ðËÜÅª¤ËÎ¾¼ê¹ç¤ï¤»¤Æ4¸ÄÃå¤±¤ë¤È¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡È¥¹¥¿¥á¥ó¡É°Ê³°¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤â¾Ò²ð¤·¡¢¥¨¥ë¥á¥¹¡Ö¥·¥§¡¼¥Ì¡¦¥À¥ó¥¯¥ë¡¦¥¢¥ó¥·¥§¥Í¡×¡¢¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡Ö¥¹¥¯¥¨¥¢¥ê¥ó¥°¡×¡¢¥È¥à¥¦¥Ã¥É¡ÖKay Ring Polished Onyx¡×¤ä¡¢¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¡¢¥¨¥ë¥á¥¹¡¢MIKIMOTO¤Î¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤À¤ï¤ê¤¢¤ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö±§³À¤Á¤ã¤ó¤â±§³À¤Á¤ã¤ó¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¼ûÍ×¤·¤«¤Ê¤¤¡ª´ò¤·¤¤¤Ç¤¹!!!¡×¡Ö´ãÊ¡¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¥»¥ó¥¹¤è¤¹¤®¤Æ¸«¤Æ¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
