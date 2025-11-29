今季限りで現役を引退した長野久義氏（40）とオリオールズからFAの菅野智之投手（36）の「スペシャルトークイベント Presents by GOOD LIFE」が29日、都内のホテルで行われた。

広島時代の20年9月に、菅野から本塁打を放ち全12球団からの本塁打を記録した長野氏。当時を振り返り「ジャイアンツ戦でホームラン打ってないなとは思っていたので。まさか智之から打てるとは思ってなかった」と笑顔を見せた。

菅野は「覚えています」と即答。「外のボール気味のスライダーだったんですけど、あそこを打たれたのは長野さんとアーロ・ンジャッジくらい」と話して沸かせた。

長野氏が「そっから多分10打席ぐらい対戦してますけど、1回も打たせてくれなかったんですよね。僕の時だけ思いっきり投げてたんで」と言えば菅野は「成長したなと思ってもらえるように全力で投げていた」と明かした。

同戦の翌日には、長野氏がその記念球を持って菅野を訪れたといい、右腕は「“サインして”って持ってきました」と暴露。長野氏は「その時のボールと、ホームラン打ったバットは家にあります」と思い入れを明かし、両者とも笑顔を見せた。