NCT・ジョンウ、入隊前最後の単独ファンミが全席完売の大盛況！“黄金の時間”をファンと共有

NCTのジョンウが初の単独ファンミーティングを成功裏に終えた。

ジョンウは11月28日午後3時と8時、ソウル・オリンピック公園 チケットリンク ライブアリーナ（ハンドボール競技場）で初の単独ファンミーティング『Golden Sugar Time』を開催した。12月8日の入隊を控えた公演であることも相まって、2公演とも全席完売を記録し、圧倒的な人気と存在感をあらためて証明した。

（写真＝SMエンターテインメント）

公演はファンへの歓迎の意味を込め、NCT 127の『Welcome To My Playground』でスタート。続けて、力強い歌唱が印象的なソ・テジの『Take Five』、魅惑的なパフォーマンスが映えるNCT DOJAEJUNGの『Kiss』など、多彩なステージを次々と披露し、幅広い魅力を余すことなく見せつけた。

さらにジョンウは、11月28日にリリースされたシングル『SUGAR』のステージを初公開。キャッチーなメロディとエネルギッシュなパフォーマンスで清涼感と甘さの詰まったステージを完成させ、観客を魅了した。初ソロ曲らしくジョンウの個性を濃く込めたパフォーマンスで、会場は大きな熱狂に包まれた。

（写真＝SMエンターテインメント）

公演では、スペシャルMCとしてメンバーのジャニーが登場し、軽快な進行でステージをサポート。ファンと一緒に新しいプロフィールを作成するコーナー『Sugaring Touch』、人生グラフを通じて活動を振り返る『Lemonade』、127秒間の英語フリートーキング、イントロクイズ、カメラ探しなどジョンウの多才さを確認する『Fact Check』といった、盛りだくさんのコーナーが続き、ジョンウについてより深く知る時間となった。

（写真＝SMエンターテインメント）

ファンミーティングを締めくくりながらジョンウは「シズニは僕にとって太陽のような存在。皆さんと一緒に過ごしたすべての瞬間が金色に輝き、これからも輝き続けると思います。今日も忘れられない黄金の時間を作ってくれて本当にありがとうございます。初ソロ曲『SUGAR』がついに公開されましたので、たくさんの愛をお願いします。この曲を皮切りに、これからも僕だけのさまざまな色を見つけていくので期待していてください」と温かいメッセージを伝えた。

会場を訪れたファンは「ジョンウと一緒ならどこへでも歩いていくよ 愛してる」「初夏の再会を待ちながら ジョンウ愛してる」と書かれたスローガンイベントで思いを届け、ジョンウはそれに応えるように軽快なウィンターソング『ナ·ホロ·チベ（ひとりぼっちのクリスマス／映画『ホーム・アローン』の韓国題）』や、甘いラブソング『Strawberry Sunday』を披露。客席まで近づきアイコンタクトを交わしながら挨拶し、温かな余韻の残るフィナーレとなった。

（写真＝SMエンターテインメント）

なおジョンウは29日、MBC『ショー！音楽中心』に出演し、新曲『SUGAR』を披露するとともにスペシャルMCとしても活躍する予定だ。