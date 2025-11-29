X JAPANのYOSHIKIさんが、自身の公式サイトを更新。香港で11月26日に発生した高層マンション火災の被災者支援のために、10万米ドル（約1500万円）を寄付したことを明らかにしました。

【写真を見る】【YOSHIKI】香港マンション火災の被災者支援で約1500万円を寄付「何もせずにはいられませんでした」





YOSHIKIさんは2009年のX JAPANの香港公演で、親を亡くした子供たちを招待したり、2016年には「YOSHIKI Classical Special with Orchestra, HONG KONG」を開催するなど、長年にわたり香港と特別な関係を築いてきたといいます。









今回の寄付にあたりYOSHIKIさんは、「香港からの映像や報道を見て心が痛みます。何もせずにはいられませんでした。自分は香港で何度も公演を行い、そこで人々の温かさを感じてきました。亡くなられた方々のご家族、そして被災されたすべての方々に、心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。一日も早い救援と、地域の復興を心よりお祈りしています」とコメントを寄せています。







【担当：芸能情報ステーション】