²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¡£²£°£²£¶Ç¯¤ÏàÊ¿ÏÂ¡Ê¥Ô¥ó¥Õ¡Ëá¤Î£±Ç¯¤Ë¡Ö¹âË¾¤ß¤Ï¤»¤º¤Ë¡¢¾ï¤ËÌµÍß¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥×¥í¿ý»Î¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¡Ê£³£±¡Ë¤¬£²£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¡£²£°£²£¶Ç¯¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢º£Ç¯£³·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖÎæ¾å³«²Ö¡Ê¥ê¥ó¥·¥ã¥ó¥«¥¤¥Û¥¦¡Ë¡×¤Î»£±Æ¥«¥Ã¥È¤«¤é¹½À®¡£´°À®¤·¤¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¼ê¤Ë¡¢²¬ÅÄ¤Ï¡Ö£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÈ¯Çä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë½éÇ¯ÅÙ¤Ï¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¾þ¤ê»Ï¤á¤Æ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Î±¿µ¤¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æà²¬ÅÄÍÍá¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»×¤¤Æþ¤ì¤Î¿¼¤¤¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££²£°£²£¶Ç¯¤â³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÉô²°¤Ç²á¤´¤·¤Æ¡¢»ä¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Öº£Ç¯¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡¢½êÂ°¤¹¤ë£Ë£Á£Ä£Ï£Ë£Á£×£Á¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¡Ö¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Î®¤ì¤¬°¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¢¤È£±¾¡¤ÏÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤È²óÅú¡£Ç¯»Ï¤ËÌñÊ§¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Ëã¿ý¤ÎàÌòá¤ò¤«¤±¤Æ¡ÖËã¿ý¤Ã¤ÆÌò¤¬É¬Í×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£º£Ç¯¤ÏÌñÊ§¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÍèÇ¯¤ÏËÜÌñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌñÊ§¤¤¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢£±¤«·î¤°¤é¤¤ÍÍ»Ò¸«¤Æ¡¢¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤éÌñÊ§¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²¬ÅÄ¤Ï¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤ò¡Ö·ò¹¯¤Ç¹ÓÇÈ¤Î¤Ê¤¤£±Ç¯¡£àÆäá¤Ç¡£ÍèÇ¯¤ÎÊúÉé¤Ï¡¢²¿¤âÌäÂê¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤£±Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ê¿ÏÂ¡Ê¥Ô¥ó¥Õ¡Ë¤Î£±Ç¯¤Ç¡£¹âË¾¤ß¤Ï¤»¤º¤Ë¡¢¾ï¤ËÌµÍß¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ§´ê¡£¡Ö¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ËÅÀ¿ô¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦ÄêÈÖ¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö£±Ëü£²£°£°£°ÅÀ¡£¤Ò¤È·î¤Ë¤Ë£±£°£°£°ÅÀ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤ËºÎÅÀ¤·¤¿¡£